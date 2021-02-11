血壓高翁打科興後心悸送院 累計13,600人接種 送院人數未知

昨7000人打針

七旬翁當場檢查心跳正常

昨日是疫苗接種計劃第二日，政府發言人說，昨有約7000人打了第一劑疫苗，自2月22日特首林鄭月娥等人打疫苗開始計，累計有13,600人打了第一劑疫苗。本報向公務員事務局、食物及衛生局查詢全日有多少人接種疫苗後需送院，至截稿時未回覆。

營運官涌體育館接種中心的尚至醫療表示，昨日有1360人預約，當中5人不適合接種，1333人完成接種，其中一名屬長者優先群組的72歲男子，打疫苗後因有心悸症狀，由救護車送院，情况穩定，暫未確定與接種疫苗是否有關。有份營運該中心的外科專科醫生郭寶賢表示，該男子原本有高血壓，但情况穩定，適合打疫苗。昨早10時許打完疫苗後約10分鐘，稱感到心跳，在場醫護為他檢查心跳、呼吸、血壓等，每分鐘約80至100下心跳，未發現異常，一般心跳不超過100下屬正常，為安全起見召喚救護車將他送院，屬該中心首宗打針後送院個案。

另一人口部輕微麻痺

醫生料緊張所致

營運天水圍天暉路體育館的新都醫療服務董事劉林美芳說，昨日約有1600人接種，其中一人打針後有頭暈，休息幾分鐘後已恢復正常，另一人打針後口部輕微麻痺，醫生評估後認為他是太緊張，導致換氣過度，才導致口部麻痺，休息數分鐘後已恢復。她又說，昨日有屬優先組別的跨境司機，以為憑證明文件就可打疫苗，未有預約，一度鼓譟，盼優先群組者記得先預約。

有市民需赴美工作：打來自己安心

另外，中央圖書館社區疫苗接種中心昨早11時的人潮較前日少。滿70歲長者可帶兩名陪同者打針，73歲的楊伯伯帶了30多歲侄女楊小姐來打針，他說早打較安心，「我想這一個（科興）適合一點，全世界放大鏡看着香港，應該不會出問題」。楊小姐說將要到美國工作，「對於我而言，舊技術比較讓我安心。如果有機會我都想接種先，始終美國唔似香港控疫咁好，唔係個個都戴口罩，打來自己安心」。

不具名的77歲婦人帶了兩名外傭來接種，她表示「見有名額就畀佢哋打，不需要怎樣研究（疫苗資訊）啦，有得打就打先啦」，外傭則表示「都OK，好過無」。

劉先生兩兄弟帶七旬母親接種疫苗，劉先生說擔心BioNTech副作用太強，母親承受不到。他則希望更多人接種疫苗，政府有更大誘因通關，讓他能快點到內地工作、探親。

明報記者

（疫情第四波）