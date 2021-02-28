增33確診3周新高 初確者傳染期3酒店工作

倘確診3酒店員工須強檢

昨日確診所涉工作場所廣泛，部分因所有員工已送檢疫，不用再發強制檢測通知，包括有傳菜員工確診的海港城金不換泰國餐廳，以及有廚師確診的元朗傷心酸辣粉。

瑪麗婦產科運作助理確診 6同事強檢

至於瑪麗醫院K座528室因有一名運作助理確診，同一辦公室員工的6名員工要強制檢測。醫管局總行政經理何婉霞稱，確診者為婦產科運作助理，該員工2月23日因家人確診要檢疫，他兩日後現低燒，經檢測後確診。他最後於2月22日上班，主要負責運送文件和清潔環境，毋須接觸病人，工作時有戴口罩，沒病人或職員被列為密切接觸者。

此外，銅鑼灣中心10樓B陞宇信貸有限公司、恒隆中心1511室恒隆地產、鰂魚涌林肯大廈12樓恒安標準人壽公司、紅磡德萃幼稚園、中銀大廈47樓、比華利山別墅會所，亦因出現一宗確診須強制檢測。

柏寧酒店：已停密切接觸同事職務

至於源頭不明初步確診中，有一名居於柴灣的31歲男子，他在2月24日接受檢測，25至27日曾到九龍諾富特酒店、柏寧酒店、旭逸雅捷酒店的大堂工作。柏寧酒店表示，該員工每天上班前均通過體溫檢查，至26日上班期間沒有發燒等病徵；酒店已即時停止該員工及其密切接觸同事的職務，並為他們安排檢測，酒店亦已徹底消毒。

兩宗不確定 保安員曾兩度檢測陰性

另外，衛生防護中心公布兩宗不確定個案，包括一名49歲保安員，其工作地點包括山頂、大埔、葵涌。該保安在2月16及23日曾測試，結果陰性，至25日出現不確定報告，其病毒CT值很高（即病毒量低），要進一步檢測才確定是否確診。另一不確定個案為38歲女子，其CT值為43。她是半山般咸道麥當勞的員工，最後於2月27日上班，26日應公司要求檢測；她另在灣仔軒尼詩道OK便利店工作，最後於2月23日上班。中心傳染病處主任張竹君稱，對於不確定個案，通常會安排病人入院檢測，亦會抽血看有否抗體。

（疫情第四波）