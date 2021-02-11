K11 MUSEA關兩日 300舖員工強檢 名潮群組累計41人 卡地亞店員初確源頭未明

名潮昨增15宗 7人初確

張竹君憂商場有隱性傳播

名潮食館群組昨日增15宗確診，累計34人確診，包括20名食客、9名員工及5名密切接觸者；7宗初步確診，包括1名食客和6名密切接觸者。

同一商場的卡地亞有一名33歲女員工初步確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，初步資料顯示她沒去過名潮食館，未確定與該群組有關，暫列源頭不明個案。卡地亞位於K11 MUSEA地下，名潮食館入口位於1樓，據了解，該店內有樓梯通往下層，而下層沒有出口。

張竹君稱，擔心K11 MUSEA有隱性傳播，謹慎起見對所有在K11 MUSEA工作的人發出強制檢測通告，她未知K11 MUSEA總員工人數，但相信香港的檢測量足夠應對；至於K11 MUSEA上蓋服務式公寓「K11 ARTUS」，張竹君稱亦鼓勵相關人等檢測。

2‧19逾10食客未能聯絡

部分「填紙」資料疑不正確

她續稱，暫未能確定K11 MUSEA訪客的風險，視乎超級傳播事件和隱形傳播有否在餐廳外發生，但名潮食館疑似源頭個案曾於2月19日上班，呼籲19日或之後曾到K11 MUSEA的市民應留意身體情况並建議檢測，又會建議資科辦在「安心出行」App向有關時間到訪者發通知。

張竹君又稱，有76名食客於2月19日午市到名潮食館，已追蹤61人，他們已確診或已檢疫，其餘10多人未能聯絡。她指部分食客「填紙」留個人資料時疑沒填正確資料，包括電話或名字不正確，找不到當事人，呼籲他們盡快聯絡衛生防護中心。

商場：結果陰性方可上班

兩月內須每周檢測

翻查資料，K11 MUSEA共有10層，據商場網站，場內約有110間食肆，以及210間零售商舖。K11 MUSEA稱，今起一連兩日關閉消毒，並將安排所有員工及租戶員工測試，結果呈陰性方可上班；K11 MUSEA員工亦須每周測試，為期兩個月。卡地亞至截稿前沒回覆。

本港昨增33宗確診，31宗為本地感染，當中10宗源頭不明；另有約20宗初步確診或結果不確定，當中5宗源頭不明。張竹君指近兩三日疫情反彈，10宗源頭不明個案屬高水平，相信與新春活動多和放寬食肆限制有關。

袁國勇促追蹤更多接觸者截傳播

港大微生物學系講座教授袁國勇說，農曆新年初期確診跌至單位數，但未有足夠時間讓所有隱性傳播完全停止，便在大年初七放寬措施，因此再爆發；現要「用重武器追蹤到盡才有機會停」，不止追蹤密切接觸者，還要追蹤接觸者，否則本周確診會繼續升上去。

袁又稱，澳洲維多利亞省墨爾本為每宗個案追蹤200多名接觸者，本港每宗個案只追蹤4、5人，故無法停止傳播。被問本周需否收緊防疫措施，他說「要睇追蹤到幾多人，如果每宗個案搵到200人，咁就未必需要」。

工程師料食肆外感染風險相對低

工程師學會會長源栢樑稱，一般而言，食肆廚房需高空氣流量抽走油煙，廚房每小時可達20次換氣量，因此一般氣流會由商場流入食肆的飲食區，再流入食肆廚房，並由抽油煙機抽出街外。

他稱，一般而言商場其他非食肆商戶的風向則相反，多數店內會有鮮風供應，故氣流是由商戶流出商場走廊，基於上述風向差異、大商場空氣量多易稀釋受污染空氣，加上其他訪客和商戶員工會戴口罩，料食肆外的人受感染風險相對較低。至於卡地亞員工感染途徑、其他人會否經共用設施感染等，他說暫難下結論。

明報記者

（疫情第四波）

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