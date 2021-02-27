劉宇隆：倘五六成接種 今夏可鬆防疫

有份決定科興疫苗適合什麼人接種的劉宇隆，昨午到佐敦官涌體育館接種科興疫苗，他呼籲市民踴躍接種，擴大疫苗覆蓋率，並指如有五六成市民接種，相信政府最快今夏可放寬防疫措施。他說市民可選何時及接種哪一款疫苗，強調最重要是有足夠覆蓋率，覆蓋率達七成才會達到群體免疫屏障。他昨身穿背面印有「勉逆歷」三字的上衣前往打疫苗，稱盼市民互相勉勵，一起走出逆境。

香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良等旅遊業界代表昨與部分港區人大代表及政協會面。姚說希望人大及政協在兩會期間向中央爭取增加供港疫苗數量，並讓接種者獲「免疫護照」，推動有序通關，例如先推動大灣區跨境往來。

旅遊業盼「免疫護照」助通關

聶德權表示，市民打了疫苗後是否有空間放寬社交距離措施或跨境出行限制，仍需仔細研究，國際社會包括機場及航空業都有討論相關問題，當局會繼續留意情况。

（疫情第四波）