眾前高官打科興 林秉恩：見證歷史時刻

83歲的全國政協副主席、前特首董建華說，打疫苗是為了保護自己、家人、香港，盼香港人團結戰勝病毒。他說接種後感覺良好，「一啲事都冇」。81歲的前律政司長梁愛詩打針後對記者說過程順利，「一打就得，好開心咁快安排到」。她說自己已有一年無去北京，希望打針後盡快通關，能探望家人及朋友，又希望更多市民接種。

董建華稱打完「一啲事都冇」

梁愛詩：一年無去北京

另外，衛生署前署長林秉恩及衛生防護中心前總監曾浩輝，昨在食衛局前局長高永文及食衛局前政治助理陳凱欣陪同下打針。林秉恩說今次「可以話係見證一個歷史嘅時候」，「因為從來疫症都冇咁快可以有疫苗打，香港𠵱家個個都有得打仲要唔使錢，大家要好好珍惜呢個機會，長者尤其是好似我咁嘅年紀……愈多人接種疫苗，控制機會愈大」。曾浩輝笑說「今日我好幸運可以陪我前老闆嚟打針」，稱感覺十分好，「醫護個個都好細心」，希望每人都盡一分力接種疫苗。

本身是全國政協委員的高永文已獲安排接種兩劑國藥疫苗，他昨沒再打針，認為隨疫苗供應到位，盼市民踴躍接種。他說自己會與醫護非牟利組織共同營運一間中心。另外，衛生署長陳漢儀與衛生防護中心總監林文健等8名衛生署服務主管昨亦到中央圖書館接種疫苗。醫管局主席范鴻齡昨亦在聯合醫院打了科興疫苗，他說希望醫管局同事和所有市民一樣為己為人接種疫苗。

（疫情第四波）