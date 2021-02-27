眾前高官打科興 林秉恩：見證歷史時刻

【明報專訊】本港昨日起免費為長者等優先群組接種新型冠狀病毒疫苗，前特首董建華、前律政司長梁愛詩、衛生署前署長林秉恩等昨先後在中央圖書館的接種中心打了科興疫苗。梁愛詩說希望盡快通關，林秉恩則說「見證一個歷史的時候」。
83歲的全國政協副主席、前特首董建華說，打疫苗是為了保護自己、家人、香港，盼香港人團結戰勝病毒。他說接種後感覺良好，「一啲事都冇」。81歲的前律政司長梁愛詩打針後對記者說過程順利，「一打就得，好開心咁快安排到」。她說自己已有一年無去北京，希望打針後盡快通關，能探望家人及朋友，又希望更多市民接種。
董建華稱打完「一啲事都冇」
梁愛詩：一年無去北京
另外，衛生署前署長林秉恩及衛生防護中心前總監曾浩輝，昨在食衛局前局長高永文及食衛局前政治助理陳凱欣陪同下打針。林秉恩說今次「可以話係見證一個歷史嘅時候」，「因為從來疫症都冇咁快可以有疫苗打，香港𠵱家個個都有得打仲要唔使錢，大家要好好珍惜呢個機會，長者尤其是好似我咁嘅年紀……愈多人接種疫苗，控制機會愈大」。曾浩輝笑說「今日我好幸運可以陪我前老闆嚟打針」，稱感覺十分好，「醫護個個都好細心」，希望每人都盡一分力接種疫苗。
本身是全國政協委員的高永文已獲安排接種兩劑國藥疫苗，他昨沒再打針，認為隨疫苗供應到位，盼市民踴躍接種。他說自己會與醫護非牟利組織共同營運一間中心。另外，衛生署長陳漢儀與衛生防護中心總監林文健等8名衛生署服務主管昨亦到中央圖書館接種疫苗。醫管局主席范鴻齡昨亦在聯合醫院打了科興疫苗，他說希望醫管局同事和所有市民一樣為己為人接種疫苗。