財會通過10億疫苗保障基金 議員質疑限兩年申索

陳肇始：數據太少 或再檢視

政府建議每名接種疫苗相關的嚴重異常死亡個案，40歲或以上和40歲以下的死亡個案，保障額分別為200萬元及250萬元。陳肇始強調保障基金是有備無患，不希望任何市民申請，重申香港認證的新冠疫苗是經專家建議、政府認證作為緊急使用，安全、有效和有品質。

民建聯周浩鼎關注普通法上疏忽的索償期限是3年，為何今次是兩年。食衛局副秘書長（衛生）阮慧賢回應稱，今次保障與民事索償無關，有參考其他地方的做法，兩年相對合理，明白有些事目前未必完全知道，如果見到有問題，會考慮調整有關期限。

至於每宗個案如何釐定賠償額，政府稱稍後會制定並公開客觀標準，亦會設立機制，不滿賠償者可上訴。鄭松泰追問上訴機制詳情，陳肇始稱申請人可提交更多資料作審核，亦可找第三方專業意見和專家評估。

建測規園界議員謝偉銓問及，將來可能容許其他地方的人在香港打新冠疫苗，他們出現嚴重異常事件會否有賠償。陳肇始稱保障基金主要是保障香港永久居民。

（疫情第四波）