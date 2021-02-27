接種者興奮舉V 有稱「中國人用中國貨」多謝習近平

全港5間社區疫苗接種中心及18間醫管局普通科門診昨起為60歲或以上、醫護及院舍員工等優先群組接種新冠疫苗，接種者會獲發疫苗接種紀錄及口罩。70歲的文先生昨早在佐敦官涌市政大廈打針後心情非常興奮，連番舉起V字手勢，又表示爭取在第一天接種，「有好嘢唔爭取？」

盼打針後「通關時唔使隔離」

有接種者不知科興保護率五成

昨到中央圖書館打針的72歲張先生表示想旅遊，「唔知啊，做咗咪通關時唔使隔離」。不過他說未了解過副作用，又不知科興保護率僅得五成多，「總之打咗有保護就得啦」。同樣到中央圖書館打針的盧太說終於等到國家疫苗，接種後感覺良好，很舒服、很開心，「完全不用怕，100%，國產疫苗，我哋中國人用中國貨！多謝習近平主席，多謝香港特首林鄭月娥！」

除了長者，昨有醫護及必要服務人員打針，當中開設數間診所的鄭先生稱科興疫苗副作用較少，「我看過很多科學文獻，我都不知道mRNA（即BioNTech疫苗的技術）長遠嘅副作用係乜」。任紀律部隊的46歲王先生昨打針後稱，盼盡快能通關。政府開放預約時網絡擠塞，王說當日半夜零時許預約，「搞了半小時就得」。他說數據上似乎科興較安全，「取捨一定是安全性，如果唔安全，就算防禦力幾高，副作用可能相對比較高，安全性最重要，打針都是想安全吧」。

（疫情第四波）