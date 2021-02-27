有人忘服血壓藥 打針後不適 醫局：無召救護車個案

下月中起定期發布現副作用數據

本報查詢昨日有多少接種者出現副作用，衛生署表示會蒐集相關數據，預計3月中旬開始定期發放及更新。醫管局表示，普通科門診昨日無接種疫苗者召喚救護車送院的個案。

昨在天水圍天暉路體育館打疫苗的何太說，打完針不久後「針口肌肉有啲痛」，持續幾分鐘後就無事，故沒有通知工作人員。

負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭說，昨早有一名相信屬60歲或以上優先組別的女子，因接種前沒按時服用高血壓藥，接種後一度不適，休息10多分鐘後才離開中心，不需送院，沒發現其餘接種者不適。她說接種者若有長期病患，應準時服藥，病情受控後才打疫苗。

佐敦官涌體育館的疫苗接種中心由尚至醫療及私人執業專科醫生協會承辦，私人執業專科醫生協會代表郭寶賢昨午表示，至昨午1時許已有約500人打針，暫發現3人有過敏症，或者之前已打過其他疫苗，未相隔足夠時間，不應在昨日接種新冠疫苗。尚至醫療晚上稱，全日共有5人不適合接種。

陳肇始說，市民接種後要在指定範圍逗留觀察30分鐘，若出現「任何不良反應」，可即時由駐場醫護處理，而接種者回家後也要留意身體情况，有針口疼痛和疲乏十分常見，若有其他不適或不適持續，呼籲接種者聯絡醫生。她說周一及周二共有逾500名官員、議員和其他優先群組市民打疫苗，至昨日未有接獲異常情况。

私醫料下周二起可提供科興接種

公務員事務局長聶德權昨表示，下周一（3月1日）起會將科興疫苗送到參與接種計劃的私家診所，預計私家醫生下周二及周三起可提供接種服務，下周一會將參與計劃的診所資料上載到專題網站。聶又稱，預計首批BioNTech疫苗今早抵港，政府會盡快開放網上預約，7間醫管局營運的社區疫苗接種中心會先運作。

（疫情第四波）