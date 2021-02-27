首日6000人打疫苗 多無預約長者撲空 社協批資訊發放差 次輪20萬名額周一供預約

聶德權提醒下周起私家診所可打

負責統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權解釋，接種中心需預約以助掌握打針人數，確保善用疫苗，提醒無預約的長者，下周起可在私家診所打針；除郵局等可助預約，地區團體都可協助。

見特首打針 上水到中央圖書館遭拒

伯伯：唔×打喇 由我惹畀其他人

全港5間接種中心及18間醫管局普通科診所昨開始為已預約的長者等優先群組打針，本報記者在天水圍、佐敦官涌體育館及中央圖書館的接種中心均發現多名無預約的長者。昨早未到8時開放時間，中央圖書館約30人排隊等候，大部分為長者，至8時最少3名長者因沒預約而被拒入場，當中居住筲箕灣、77歲的洪伯伯離開時獲發印有熱線電話的單張，他說自己孤家寡人，「咩都無」，不懂網上預約，曾到郵局及屋邨辦事處，「我第一日（去）佢就話滿晒喇，都唔知點搞，我四周圍『騰』，後來我睇電視話可以嚟呢度排隊嘛」，故前來盼能打針。他說：「我話叫佢（職員）幫我打電話，佢都唔制。又話有100萬支，點解唔畀人打？」他說很想盡早打針，上周已來中央圖書館，失望而回。他傷心道：「一早嚟，戇居居咁又返去。」

同樣不懂上網又無法找人幫助預約的77歲蕭伯伯說，見特首周一在中央圖書館打針，因此昨午由上水到中央圖書館，結果被拒。他說知道不可即場接種，只盼找人助預約。他身旁有已預約打針的長者替他抱不平，「你為社會服務咁多年，少少優惠都唔可以有？」他希望盡快通關與居住內地的妻子相聚，認為應在不同接種中心設實體隊伍讓不懂科技的長者即場登記。記者提醒他下周一可到郵局登記，他說：「唔×打喇，由得我（受感染）惹畀其他人啦。」

在天水圍天暉路體育館亦有沒預約的市民到場。本報記者昨早在逾兩小時內，見最少20人沒預約。78歲的饒先生踏單車來，獲告知預約名額早已爆滿，失望而回。營運該中心的新都醫療服務董事劉林美芳稱，政府只開放約1000個名額，佔上限約一半，盼盡快增名額。負責營運沙田源禾路體育館接種中心的百本專業護理服務顧問龐愛蘭稱，部分預約昨早10時的市民，7時已來排隊，接種中心一度有較多人輪候，要加派護士打針，政府其後改善安排，讓預約不同時段的人排不同隊。

社署函安老機構 促助上網預約

為助長者預約打疫苗，社署昨向長者活動中心、長者日間護理中心等機構發信，要求職員協助長者上網預約。安老事務委員會主席林正財稱，逾300間中心可在社區協助長者。

社區組織協會幹事連瑋翹認為，長者是政府疫苗接種計劃的對象之一，但預約技術門檻高、當局亦未有做好資訊發放，他在深水埗接觸的不少長者都不知可在郵局或屋邨辦事處預約，當局應早些安排長者地區中心等協助長者。他又說，政府未有向長者做好解說，例如很多長者以為打疫苗後可通關，也有不少長期病患者不確定自己能否打疫苗。

明報記者

（疫情第四波）