源頭不明個案 接觸者追蹤檢疫範圍將擴

一人中招全公司強檢

本港昨有超過20宗初步確診，當中7宗源頭不明（見表），包括教師、學生、文職、廚師等，住址遍及港九新界，包括一名居於東涌逸東一邨祿逸樓的22歲女子，在紅磡德萃幼稚園任文職，該幼稚園停課。另一居於油麻地彌敦道金勳大廈的16歲男學生，傳染期及潛伏期有到順利邨體育館、北河街體育館和調景嶺體育館。一名初步確診86歲女子目前情况危殆。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，現時仍有約三至四成個案源頭不明，希望截斷傳播鏈，要想方法找出他們的源頭，而源頭不明個案於潛伏期的密切接觸者，可能是無病徵的感染源頭。她說一名2月19日病發的確診者，16日與一名名潮食館員工接觸，因當時不屬確診者傳染期，沒要求名潮食館員工檢疫，但該員工其後確診。

病發前7天接觸者須檢疫

張表示，有意擴大源頭不明個案的密切接觸者追蹤，由病發前兩天有密切接觸的人要檢疫，擴至病發前7天，由接觸日起計要檢疫14日；已知感染源的個案會維持檢疫其傳染期的密切接觸者。張又稱，餐廳或其他公司目前出現兩名確診者才強制檢測，將減至出現首名確診者全公司員工均要強檢。

此外，目前確診者的密切接觸者會先待檢測結果，若陽性再將其家人送檢疫，但其間等報告約有半日延遲，為盡早送這類懷疑個案的家人檢疫，計劃日後有病徵的密切接觸者於等候檢測結果期間，其家人亦要檢疫3天，若密切接觸者確診，家人要檢疫14日；若密切接觸者和家人同是病毒檢測陰性，家人只須檢疫3天。張竹君表示，一兩日內會再開會確定新措施，料短期內實施。

許樹昌：確診未壓至單位數 需加強追蹤

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，雖然近期檢測量增，但仍無法將確診數字壓至單位數，有需要降追蹤門檻助「清零」。他又表示，美國研究證明部分病人在發病前9日都可驗出帶有活病毒，擴大追蹤源頭不明個案的密切接觸者有助找到更多隱形患者。

（疫情第四波）