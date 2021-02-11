14患者用安心出行 有同日食客稱沒收通知 資科辦：看時段脗合否 「同處1分鐘都會收到」

患者曾訪48場所 當局稱已發通知

副政府資訊科技總監黃志光昨出席疫情記者會，他表示，如市民於確診者到訪的相若時間內，曾去過同一場所，「安心出行」會透過開放數據，發放感染風險通知。目前使用安心出行的確診者曾到訪的場所達2400個，包括餐廳、商場、地盤，當局已發通知予其他到訪者。

黃稱名潮食館群組中，有14名患者使用安心出行，其他相若時段到訪的市民，都會收到通知。至於有傳媒接獲用戶投訴，稱曾於患者到訪當日（18日）光顧名潮，於下午近1時至2時許逗留上址，但沒接獲通知，黃回應說，有否通知要視乎到訪時間是否脗合，「就算一分鐘重疊，都會收到（通知）」，另要視乎手機有否連接網絡，如市民發現系統有問題，可聯絡政府查詢。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，每當有使用安心出行的市民確診，程式都會推送一次感染風險通知。至於有市民說收不到通知，她說要研究有否技術問題。

黃志光補充，為配合衛生防護中心追蹤工作，政府會於安心出行增加其他通知信息功能，例如加入特定場所，如指定日期及時間到訪者要強制檢測，程式會向曾到訪市民發出強檢提示信息。

薛永恒：重疊時段長短「防護中心判斷」

創新及科技局長薛永恒昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，至今有超過296萬人次下載安心出行，「如果同確診者同一時間去過場地的，一定會收到（感染風險通知）」，而有關時段的長短，因應實際情况由衛生防護中心作專業判斷。

可增強檢提示 認與理念「偏移」

薛又稱，安心出行原本的設計沒涵蓋檢測通知功能，「大家想點用好安心出行，例如當通知檢測安排，可以擴大到任何時間」。他說安心出行可作為提醒檢測的工具之一，雖然與原本設計理念有「偏移」，但當局對此持開放態度。

（疫情第四波）