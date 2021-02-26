港大學者倡兩級差餉 自住5％ 非自住15％

程認同政府檢討差餉制度，稱可透過改變差餉制度管理房屋需求，建議採取「兩級稅制」，若單位屬香港永久居民自住，維持5%差餉；若單位屬非自住，例如業主用作放租、空置，以及非香港永久居民自住，則徵收15%差餉。

物業稅與差餉「二合為一」

他指出，現時政府已對單位出租徵收全年淨租金收入15%的物業稅，但物業稅涵蓋面不及差餉大，認為可將現行物業稅與差餉「二合為一」；又說物業應課差餉租值是參考市值租金釐定，因此差餉估值與市價相近。

程認為，若以物業應課差餉租值高低而釐定不同層級的差餉稅率，或有可能令業主傾向選擇購入一些中低價租值的住宅單位作出租，從而繳付較低水平的差餉，預料中低價單位需求將增加，市民更難購買到較低價住宅。

加股票印花稅損金融中心地位 應減至0.05%

預算案亦提出上調股票印花稅稅率，由0.1%增至0.13%。港大經管學院經濟學副教授趙耀華表示，對比內地、美國、新加坡等，本港股票印花稅屬最高，認為上調將影響投資者買賣股票意欲，估計股票成交量或減少最多兩成，嚴重削弱香港國際金融中心地位。他認為政府應調低稅率至0.05%，以吸引更多外資進入股票市場，刺激成交量，相信成效較上調為高。

港大經管學院經濟學教授鄧希煒表示，預算案推出逆周期措施力度不足，其中政府最快暑假才推出電子消費券，是「遠水不能救近火」，對旅遊、餐飲、服務等受疫情影響最深行業未能即時紓緩困境，建議盡早推出。

（2021/22財政預算案）