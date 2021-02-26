公僕賠錢走繳款增 工會料因宣誓 政府「罰款、沒收及罰金」收入增近兩倍 涉47億

2020/21年度政府收入為5281億元，較原來預算的5225億元略增1%，個別政府收入較原來預算有較大增幅，其中「罰款、沒收及罰金」的收入增幅最大，由原來預算的15.8億元，增至修訂預算的46.8億元，增幅逾1.9倍。

公務員繳款料831萬元 近5年最多

翻查相關收入細項，2020/21年度公務員繳付款項的修訂預算為831萬元，是過去5個財政年度最多，亦較原來預算的585萬元增加逾42%；與2019/20年度比較，該項收入只增加了12.4%。政府解釋，有關收入增加的原因，主要是公務員辭職時，以「繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定」而支付，即從「賠錢即走」所收款項較預期多。

2020/21財政年度首3個月，離職公務員有2522人，當中85.5％為退休。公務員事務局表示，局方沒持有以繳付薪金代替訂明的通知期規定的離職公務員人數，公務員一般可基於個人考慮，依照有關聘用條款選擇辭職辦法。

梁籌庭：宣誓對公務員士氣打擊大

反映想盡快離開政府決心

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，「賠錢即走」代表不想與政府再有任何瓜葛，他稱近月有較多不想宣誓的公務員以此方式離職。梁說目前經濟環境不好，公務員離職找另一份工作不容易，「賠錢即走」更反映他們想盡快離開政府的決心。他補充，政府要求公務員宣誓對內部士氣打擊很大，「個個驚衰多口可能要受刑責」，但亦有人因要供樓、養妻活兒而打消離職念頭。

法院罰款法定罰金增4.9倍 包違限聚口罩令

另外，2020/21年度「法院裁定的罰款及法定罰金」大幅增加，由原來預算的5.5億元，增至32.5億元，增幅近4.9倍，主要是證監會所收罰款較預期多；該項收入亦包括各項《預防及控制疾病條例》，即「限聚令」、「口罩令」等罰款，惟未獨立反映在政府帳目。

政府在交通違例定額罰款收入亦增加，由原來預算的6.8億元增至9億元，增幅逾32%，為過去5個年度最大增幅。煙草稅收也由原來預算的66億增至79億，增幅近兩成，但過往5個年度煙草稅收按年度升幅不足2%，甚至較原來預算下跌。

明報記者

（2021/22財政預算案）