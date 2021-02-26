棄加薪俸稅利得稅 陳：知社會幾痛

陳茂波說，過去一段時間政府經常開支快速增加，因為社福、醫療開支等有所提升，若未來要再增加經常開支要格外審慎，確保經常開支增幅與收入增幅相稱，至於本港未來會否出現結構性財赤，則視乎政府如何開源節流。

稱增1個百分點 庫房多收百億

他透露，曾考慮調高薪俸稅及利得稅，指每調高1個百分點，政府收入增加約100億元。他說，「數就計晒，有不同方案」，但經濟衰退下，「行出街就知社會幾痛、經濟幾差」，認為今年不太適合。

陳續稱，在嚴重經濟衰退情况下，要審慎研究增加稅項措施，包括考慮對香港競爭力的影響、加稅對象，以及能否做到「能者多付」。他又解釋不同稅項的目標，指物業空置稅目標並非增加收入，而是希望地產商盡快將樓宇推出市場；至於加徵商品服務稅，陳指出最大缺點為累退，即對基層影響較大，需要社會討論。

此外，陳茂波說，國際經貿組織正研究全球最低有效稅率，如正式推出，以本港為基本的跨國企業將需多繳稅款，政府希望爭取機會，因可增加數以十億元計稅收。

（2021/22 財政預算案）