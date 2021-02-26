「失業貸款」壞帳率假設25% 減薪者未受惠 「要顧及濫用」

【明報專訊】《2021/22財政預算案》提出向失業者推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，民建聯和工聯會昨日在立法會簡報會上表示對政府不設失業援助金感到失望，工聯會麥美娟批評勞工及福利局長羅致光「唔做嘢」，但感謝財政司長陳茂波在困難中想辦法設失業貸款，她要求當局放寬申請資格，除了失業，停工、減薪亦可申請。另外，財經事務及庫務局長許正宇表示，目前假設「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的壞帳率是25%。
劉國勳倡准失業者提強積金
麥美娟斥羅致光製造貧窮
民建聯劉國勳在立法會簡報會質疑，為何不讓失業者提取強積金供款，指他們不是想由政府擔保借錢，認為政府「捉錯用神」。陳茂波回應稱，推出貸款，「不扣落強積金」，是因為強積金是市民的退休保障，不能做抵押；立會改例雖然不難，但這是退休保障，即使欠債，債權人都「唔可以掂」。
麥美娟稱，中央以脫貧為目標，批評羅致光卻不斷製造貧窮，且曾以叫停取消強積金對冲要脅勞工界，「佢醜唔醜？」稱要公開譴責。她又說很多人停工、減薪，希望貸款資格能放寬。
旅遊界議員姚思榮表示，業界有很多自僱者，關注能否受惠於貸款計劃。陳茂波說，貸款初心是幫助失業者，至於能否放寬，當中會涉及較複雜問題，政府要同時考慮濫用問題，而勞福局已降低在職家庭津貼的工時門檻，幫助開工不足的工友。他稱除失業者外，其他自由職業者，如旅遊業、文化界的自僱者，都包括在設計貸款的「初心」。
民建聯葛珮帆形容失業貸款「好過無」，提到網上討論區有人討論借錢後「走佬」，認為政府要研究堵塞漏洞。許正宇稱，只要申請人能提供失業或失去主要收入的證明，就有資格申請。