「失業貸款」壞帳率假設25% 減薪者未受惠 「要顧及濫用」

劉國勳倡准失業者提強積金

麥美娟斥羅致光製造貧窮

民建聯劉國勳在立法會簡報會質疑，為何不讓失業者提取強積金供款，指他們不是想由政府擔保借錢，認為政府「捉錯用神」。陳茂波回應稱，推出貸款，「不扣落強積金」，是因為強積金是市民的退休保障，不能做抵押；立會改例雖然不難，但這是退休保障，即使欠債，債權人都「唔可以掂」。

麥美娟稱，中央以脫貧為目標，批評羅致光卻不斷製造貧窮，且曾以叫停取消強積金對冲要脅勞工界，「佢醜唔醜？」稱要公開譴責。她又說很多人停工、減薪，希望貸款資格能放寬。

旅遊界議員姚思榮表示，業界有很多自僱者，關注能否受惠於貸款計劃。陳茂波說，貸款初心是幫助失業者，至於能否放寬，當中會涉及較複雜問題，政府要同時考慮濫用問題，而勞福局已降低在職家庭津貼的工時門檻，幫助開工不足的工友。他稱除失業者外，其他自由職業者，如旅遊業、文化界的自僱者，都包括在設計貸款的「初心」。

民建聯葛珮帆形容失業貸款「好過無」，提到網上討論區有人討論借錢後「走佬」，認為政府要研究堵塞漏洞。許正宇稱，只要申請人能提供失業或失去主要收入的證明，就有資格申請。

（2021/22 財政預算案）