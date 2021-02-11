港府：去年獲派錢者毋須再登記 澳門去年派8000元電子卡 傳媒：中小企嘗甜頭未救旅業

社會關注電子消費券詳情，許正宇稱，連續5個月各發放1000元消費券，目的是冀達持續鼓勵消費的效果，發揮以消費提振經濟的「槓桿效應」。他預計合資格者有約720萬人，涉財政承擔約360億元。

派券平台數量未定 許正宇：正醞釀

許說，選擇平台時會考慮普及和方便度，至於具體涉及多少間、哪幾間平台，仍在醞釀階段，政府正與相關營運商商討。他又稱，政府計劃提供中央電子登記平台，讓市民做電子登記，亦可書面登記；若市民已在去年現金發放計劃成功登記及獲發款項，毋須重新填寫個人資料，只需選擇收取消費券的儲值支付工具及同意有關收集個人資料聲明。

有關電子消費券的技術執行方法，香港無線科技商會執行委員杜振康估計，市民須安裝儲值支付工具的流動應用程式，並登記個人資料，才可取得消費券，換言之單單使用八達通卡，或無法取得消費券，須配合App使用。杜預計，儲值支付工具營運商須先墊支市民支出，再向政府報銷，可免卻市民將消費券餘額退回的程序。他相信電子消費券技術上不太困難，執行流程亦可行，相信9月前可推出。

IT界料經八達通亦需裝儲值App

陳茂波昨估計消費券對本港經濟有0.7%提振作用。日本1990年代曾推出類似消費券刺激消費，當時帶來的GDP增長僅佔約0.1%。多地去年已以消費券形式刺激經濟，如澳門的電子消費卡、台灣的振興三倍券等（見表）。澳門去年先後發放兩期、合共8000澳門元的電子消費卡，據澳門媒體報道，電子消費卡讓當地民生區的中小企「嘗到消費卡帶來的甜頭」，但旅遊區仍是經濟重災區；又指消費卡原意是希望引導市民消費，政府補貼消費，冀起「乘數效應」，但疫下經濟前景不明朗，市民審慎消費，消費卡只能起到「替代效應」。

（2021/22 財政預算案）