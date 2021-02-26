派券料振經濟0.7％ 財案評分新低 市民轟離地 陳茂波：可用於街市

滿意淨值-36點 有紀綠最差

香港民意研究所昨日發布預算案即時民調，調查顯示撇除不清楚預算案內容的受訪者後，20%表示滿意預算案，56%不滿，滿意淨值為負36個百分點，預算案評分為36.4分（滿分100）。香港民研表示，各項民意數字均較去年大幅變差，滿意率淨值是1998年有紀錄以來最差，評分則是2008年有紀錄以來最差。

市民指不少地方非電子支付

質疑派券「只幫大財團超市」

陳茂波昨早出席聯合電台節目，多名聽眾向他反映生活困難，說不少人已失業，日常生活都成問題，遑論消費，認為相比電子消費券，政府派現金更實際；又說不少地方未有安裝八達通或其他電子支付方式，難以使用，質疑最終只「幫了大財團、超市」。

陳：消費券適用範圍「盡量闊」

稱防疫基金資助商戶裝付款裝置

陳茂波表示，期望透過電子消費券為中小企業帶來生意，並讓市民「有錢使」，做到一舉兩得。他說明白社會上有人生活較拮据，想用錢來減開支，指消費券的適用範圍會盡量寬闊，去街市、吃早餐、光顧快餐店、零售甚至網購，只要本地商戶都可使用；消費券配合商戶推出的推廣措施，效益更大。對於不少小商戶未有安裝八達通，他說，防疫抗疫基金中有資助商戶安裝非接觸式付款裝置，日後執行時會跟進。

稱「每次畀啲」最能拉動經濟

議員倡可累積用於水電費

多名議員在立法會簡報會上追問消費券執行細節。工聯會陸頌雄稱，有市民可能想用消費券更換售價數千元的電腦或其他電器等，問會否一筆過發放5000元消費券或可累積。新民黨容海恩稱，如未能用消費券繳交電費水費等，市民或認為有很多阻礙，希望消費券用途較廣泛。陳茂波回應時重申，是參考了外國經驗，「每次畀啲、每次有時限」，對經濟拉動力最大。

民建聯黃定光表示，電子消費券派發時如何能貼地、方便是成敗重要因素，他關心行政費用要6億元是相當高。財政預算案及稅務政策組主任王學玲回應稱，6億元是暫時估算，強調會應使則使，相關部門需更新電腦系統等；亦要找儲值支付工具商，過程中可能要處理書面表格、有服務承辦商的費用及宣傳等。

指計劃涉360億「數目不大」

李兆波：零售消費單月400億

對於陳茂波說電子消費券對經濟有0.7%提振作用，中文大學商學院高級講師李兆波稱抱有懷疑，計劃所涉的360億元數目不大，他說，正常情况下香港的零售消費額一個月已有380億至400億元，餐飲則是90億至100億元，但今次消費券會涵蓋美容等服務業，認為消費券對經濟提振的效果細、「分薄咗」。他又認為，政府今次做法未必能幫助水深火熱的行業，料部分消費會落入生意不受疫情影響的超市口袋，小商戶未必有設電子系統收消費券，而政府公布消費券去向時會「自暴其短」。

李兆波稱，分期發放的形式亦影響措施對經濟的提振效果，但政府目的或是希望分期發放消費券，令市民可選擇不同商戶，令更多商戶受惠，相信商家會自行制訂策略，如洗衣機售價要數千元，商家或會容許市民用消費券買禮券，之後一次過用。他強調「派錢好過」。

明報記者

（2021/22 財政預算案）

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