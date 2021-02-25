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10億推80項目 基建設再生能源裝置

【明報專訊】預算案預留超過20億元予環保項目，財政司長陳茂波表示，預留10億元推行超過80個項目，在政府建築物和基建設置可再生能源設施；另外預留1.5億，為社會福利署津助的非政府機構，免費做能源審核及更換冷氣、裝設LED燈等節能裝置。政府又向「回收基金」增撥10億元，料有過千間企業受惠。

政府自2017/18年起多個財政年度合共預留20億元，推動政府建築物、社區設施等設置可再生能源裝置，新一份預算案再預留10億元。政府消息人士表示，料除政府建築物外，一些基建設施，如污水設施、水塘、新界東南堆填區等亦會加添小型可再生能源裝置，如太陽能板，可共推行80個項目。

至於另外預留的1.5億元，消息人士表示會用於為社會福利署津助的非政府機構更換變頻冷氣、LED燈等，料可惠及300個機構，每年可節省約300萬度電約620萬元電費。

回收基金增撥10億 料過千企業受惠

陳茂波又稱，政府會向回收基金增撥10億，並延長申請期至2027年，冀助回收業界購置新機器、利用創新科技等，提高作業能力及效率，預計將有過千間企業受惠。

此外，政府早前撥款2億元成立的「低碳綠色科研基金」剛於周一截止首輪申請，基金以1：2配對模式提供，申請者須投入項目成本總額至少三分之一，每個申請項目最高可獲2000萬元，料年中公布結果。

（2021/22財政預算案）

相關字詞﹕低碳綠色科研基金 回收基金 非政府機構 社會福利署 可再生能源 環保政策

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