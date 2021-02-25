預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格

建制泛民齊倡失業援助金終落空

多個建制及泛民政黨曾要求預算案設失業援助金，但政府最終無落實訴求，反而推出失業者借貸計劃。民建聯認為，目前財赤高企，財政司長陳茂波仍願意推出多項措施紓解民困、刺激消費，足見政府聽到民意；該黨認為預算案在應對疫情、提振經濟方面有承擔，但對失業市民的支援不足。民建聯主席李慧琼表示，借錢不是對失業者的最好安排，因會招致個人債務，該黨敦促政府考慮設立短期失業援助金。

經民聯、工聯會均批評預算案紓困力度不足。經民聯說政府採納了該黨提出的40多項建議，經民聯主席盧偉國形容預算案「較保守」，但認同現時經濟下行，預算案有限制。工聯會肯定政府支援失業者的方向，但稱對於勞工界紓困力度不足，救失業亦未能對症下藥。

自由黨黨魁鍾國斌形容，預算案令人喜出望外，該黨樂見政府推出不同支援企業措施，為各行各業減輕負擔。新民黨主席葉劉淑儀則表示，目前經濟下行，預算案已經算不錯、值得支持，盼中產獲更多支援；又認為對宏觀經濟如大灣區方面著墨不足。

公民黨：大白象工程致財赤

泛民政黨於立法會外回應預算案。公民黨副主席譚文豪表示，預算案未能令港人對未來抱有希望，紓困措施令人感到失望，港人難以收貨。他稱，建制派極速通過「大白象工程」撥款，浪費財政儲備，最終導致財政赤字。

民主黨前立法會議員鄺俊宇認為，政府應該加碼派錢，派發電子消費券會產生技術問題，行政費用高昂，長者使用時亦會面對不少困難，他建議派發1.5萬現金。

（2021/22財政預算案）