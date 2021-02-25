10億助3000幢舊樓維修換渠

政府消息人士表示，計劃目標協助樓齡40年或以上舊樓，維修或更換大廈公共渠管工程，目前全港約有9600幢舊樓合資格申請，但未必每幢舊樓都有渠管問題，計劃會先資助其中3000幢。消息人士稱，計劃由市建局負責，業主最快可於5月申請，估計今年內可先為其中300幢舊樓展開渠管工程，並預計在5至6年內，為所有3000幢舊樓維修或更換渠管。

代三無廈業主展開工程 事後追款

消息人士續稱，計劃下政府會資助渠管工程八成費用，兩成業主出資，資助金額將以每幢樓宇單位數目釐定，由12萬至最高100萬元不等。若舊樓只有20個單位或以下，最高獲發12萬元資助；若涉200個單位或以上，最高獲發100萬元。

消息人士稱，屋宇署去年起陸續為全港約兩萬幢樓宇檢視渠管，若發現渠管有問題，會向樓宇業主發出修葺令，目前約有500幢舊樓未遵辦修葺令，包括沒有法團的「三無大廈」，未必能自行籌組渠管工程。針對三無大廈，消息人士稱，屋宇署會根據《建築物條例》，按風險介入未有遵辦修葺令的三無大廈，代業主展開工程，完成後再追收款項，業主屆時可申請資助。

測量師學會表示，期望政府針對渠管安全成立跨界別專家小組重新檢視法例，提供W型隔氣水封裝置設計及安裝指引，並實行二手樓買賣前須完成單位全面樓宇檢查，長遠提高公共衛生水平。

（2021/22財政預算案）