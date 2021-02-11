醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求

衛生經常開支佔總開支升至18.5%

醫管局將獲824億元撥款，其中經常資助佔807億元，兩預算均較2020/21年度的修訂預算增4.7%。對於撥款升幅收窄，政府消息人士解釋，2021/22年會是「比較手緊的一年」，在各部門需要「共渡時艱」下，衛生開支升幅難獨大，但強調政府在衛生的經常性開支佔政府經常開支的比例都接近兩成。有關比例由2018/19年度17.5%，升至2021/22年度18.5%。政府亦會繼續以每3年為一周期，按照人口增長和人口結構逐步遞增醫管局的經常撥款，至2023/24年間將每年增約40億元。

額外撥40億抗疫 逾一億推健康碼

新型冠狀病毒疫情未止，2021/22年度額外撥14億元予醫管局應對疫情，政府消息表示，早前向醫管局額外撥77億抗疫資助未用完，現再加碼持續應對額外員工檢測費用和購置個人保護衣等。衛生署在2021/22至2023/24的3年間，會獲52.61億元外撥款應對新冠疫情，首年度撥款為26.73億元，包括1.11億元用於推行「香港健康碼」，政府消息稱例如增聘港口衛生科人員處理通關。

陳沛然盼用100億元基金補助醫療撥款不足

醫學界立法會議員陳沛然關注醫管局撥款增幅收窄，若未能追趕公營醫療服務需求，希望財政司動用100億元公營醫療撥款穩定基金，補助醫療撥款不足，務求不影響公營醫療服務。

關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌表示，明年度衛生預算佔本地生產總值約3.4%，仍低於先進地區的約7%；過去首個醫管局3年撥款周期，平均每年撥款增長11.5%，但今年增長放緩，憂不足應付因疫情、經濟下行及原有醫療需求增長的服務需要。彭續稱，雖然今屆政府衛生開支佔政府經常開支比例上升，但仍少於協會建議的20%。

醫管局主席范鴻齡感謝政府在面對財政赤字的壓力下，仍然增加對醫管局的經常撥款，稱充分表達對公共醫療持續發展的承擔。

（2021/22財政預算案）