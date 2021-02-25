私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調

預算案亦指出，環境局公布本港首份電動車普及路線圖，目標在2035年或以前停止新登記燃油私家車。

料增12億收入 消息：旨在減路面車輛

據預算案估算，增加首次登記稅及牌照費後，政府每年可增加約12.3億元收入。政府消息人士強調，加費目的非為增加政府收入，而旨在減少路面車輛，惟未能預計成效。政府指近年私家車數量不斷增加，過去10年增幅達38%，其中2017至2019年的3年間，每年平均增加2%，即約增加1.1萬部；現時本港整體有57萬輛私家車，佔整體汽車數目70%。

昨日生效的私家車牌照費增加30%，不同氣缸容量的汽油和柴油車，調整後每年牌照費為4960至16,478元不等。另外，淨重首1公噸的電動車，調整後每年牌照費572元，其後每250公斤附加費124元。私家車首次登記稅各稅階的稅率全部提高15%（見表1）。

政府消息人士稱，當疫情好轉、經濟復蘇後，汽車市場預料會有較大增長，以上措施是為遏止私家車增長速度。消息人士又說，2011年增加首次登記稅15%後的一年內，新登記私家車數目減少約1.3%。

政府不想鼓勵買新車，同時冀進一步改善空氣質素。電動車「一換一」計劃下的首次登記稅寬免獲上調15%，由25萬元增至28.75萬元，確保換電動車的成本不變，原本不必交首次登記稅的電動車繼續不需交稅。據本報計算，「一換一」計劃下加稅前，377,500元或以下的電動車零稅；加稅後，377,826元以下的電動車零稅，兩者只相差326元。在非「一換一」計劃下購買新電動車，免稅額維持9.75萬元，即整體購新車成本仍會增加（見表2）。

車行：現貨新車照舊稅 二手車價料變硬

政府消息稱，近幾年有7500多輛電動車「落地」，其中6700多輛經「一換一」計劃購買，佔近九成；而新落地的電動車當中，Tesla是贏家，逾半為該品牌。以Tesla Model 3為例，官方網站顯示其車價不逾30萬元，在「一換一」計劃下，其首次登記稅可獲全數寬免。

有車行職員表示，現貨汽油車價格不受影響，仍按舊稅計算，但要訂貨的新車價格則會「水漲船高」，料會有客「趕尾班車」購買市場上的現貨新車。職員又稱，二手車價格會變得「硬淨」，不易減價，但未必會即時加價。

交諮會：利紓塞車 汽車會：車主百上加斤

交通諮詢委員會主席張仁良表示歡迎新政策，認為可從根源着手處理交通擠塞問題。香港汽車會會長李耀培批評，疫情下經濟受挫，政府不應此時加稅及加牌費，令車主百上加斤。他又認為政府不應「一刀切」加稅，令電動車費用亦增加，錯過推廣電動車的良機。

明報記者

（2021/22財政預算案）