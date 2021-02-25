創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室

3年前注百億 原稱用四五年

2018/19年度《財政預算案》曾向「創新及科技基金」注資100億元，當時預計資金可用4至5年。時隔3年，財政司長陳茂波昨日宣布向基金再注資兩年共95億元，以支持旗下17個資助計劃，包括科技券、伙伴研究計劃、研究人才庫、專利申請資助計劃等，以及50多個研發實驗室的營運，包括國家重點實驗室、公營研發機構等。

政府消息人士表示，基金過去7年批出的金額增加超過7倍，料新注入的資金可應付未來3年工作。

創科實習計劃恒常化

另外，陳茂波宣布，計劃將去年推展、創新及科技基金支援的「創科實習計劃」恒常化。該計劃旨在鼓勵修讀STEM學科大專生於暑假及寒假體驗創科工作，每人每月津貼額10,500元，實習為期1至3個月。去年先導計劃中，逾1600名學生、逾1000間公司參與，批出逾3700萬元資助。計劃恒常化後，預計每年將增加約4000萬元開支。

「InnoHK創新平台」首批實驗室下月落戶

多次推遲科研機構落戶時間的兩個「InnoHK創新平台」見眉目，下月首批約20間由本地大學、研發機構及國際知名機構合作設立的研發實驗室將落戶。政府消息人士稱，首批落戶的實驗室由60多個申請中選出，但未能透露名單。

（2021/22 財政預算案）