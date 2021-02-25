要聞

創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室

【明報專訊】財政預算案提出，2021/22及2022/23兩年度各向「創新及科技基金」注資47.5億元，合共95億元，以支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來3年的工作。而去年推展的「創科實習計劃」將恒常化，計劃下每名實習學生的津貼額為每月10,500元，料每年將增加約4000萬元開支。

3年前注百億 原稱用四五年

2018/19年度《財政預算案》曾向「創新及科技基金」注資100億元，當時預計資金可用4至5年。時隔3年，財政司長陳茂波昨日宣布向基金再注資兩年共95億元，以支持旗下17個資助計劃，包括科技券、伙伴研究計劃、研究人才庫、專利申請資助計劃等，以及50多個研發實驗室的營運，包括國家重點實驗室、公營研發機構等。

政府消息人士表示，基金過去7年批出的金額增加超過7倍，料新注入的資金可應付未來3年工作。

創科實習計劃恒常化

另外，陳茂波宣布，計劃將去年推展、創新及科技基金支援的「創科實習計劃」恒常化。該計劃旨在鼓勵修讀STEM學科大專生於暑假及寒假體驗創科工作，每人每月津貼額10,500元，實習為期1至3個月。去年先導計劃中，逾1600名學生、逾1000間公司參與，批出逾3700萬元資助。計劃恒常化後，預計每年將增加約4000萬元開支。

「InnoHK創新平台」首批實驗室下月落戶

多次推遲科研機構落戶時間的兩個「InnoHK創新平台」見眉目，下月首批約20間由本地大學、研發機構及國際知名機構合作設立的研發實驗室將落戶。政府消息人士稱，首批落戶的實驗室由60多個申請中選出，但未能透露名單。

（2021/22 財政預算案）

相關字詞﹕InnoHK創新平台 創科實習計劃 注資 創新及科技基金 財政預算案

上 / 下一篇新聞

5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠
失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道
學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
10億助3000幢舊樓維修換渠
10億助3000幢舊樓維修換渠
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
10億推80項目 基建設再生能源裝置
10億推80項目 基建設再生能源裝置