6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」

警務處增17億 「特別車輛」款多1.8倍

警務處獲250億元撥款，較2020/21年度修訂預算增加約17億元，增幅7.7%。撥款之中包括一項4.1億款項，用作包括購置水炮車、裝甲車等「特別用途車輛」項目，較2020/21年度經修訂預算增179.4%，警方解釋因購置和更換特別用途車輛的現金流需求增加。

監警連續兩年減款

同期監警會預算撥款為1億元，較2020/21年度減0.4%，是繼2019/20年度連續兩個財政年度削撥款。

警務處長於管制人員報告中提到，警隊將繼續經多媒體平台，對任何有關警務工作具誤導的資料或指控及時澄清及反駁，亦會採取行動打擊「威脅香港內部保安的犯罪行為」，以及進行情報主導的反恐行動，「打擊社區內個別人士／團體的激進行為」。

飛行隊救援翻倍 料因郊遊熱

飛行服務隊2021/22年度獲6.5億元撥款，較2020/21年度修訂撥款增加15.2%，增幅屬6個紀律部隊中最高，主要由於模擬飛行訓練器所需現金流增加，海外訓練因疫情暫停和取消導致訓練費增加。該隊去年救援行動較往年增加一倍，認為數字飈升可能是疫情下郊遊人數增加所致。

而海關、入境處、消防處及懲教署2021/22年度的預算均較2020/21年修訂預算增加，增幅分別為12.7%、9.3%、8.3%及4.9%。其中，入境處提到因疫情關係，去年申請延期逗留的人大幅上升，亦因疫情去年被遣返人數為3600，按年減少約四成。

（2021/22 財政預算案）