港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削

陳茂波：據內部資源調撥 秉公辦理

財政司長陳茂波昨在記者會上被問到削減港台預算時稱，港台撥款是根據內部資源調撥機制，與其他局和部門一樣秉公處理。

政府上周公布有關港台的檢討報告，稱港台編輯管理制度有缺失。昨公布的財政預算案中，港台2021/22年度預算減少約4.6%，其中只有公共事務及綜合電視節目預算被削，減少9.2%，電台和新媒體的預算則分別增加1.1%及1.2%。收到投訴並被裁定成立、其後停播的《頭條新聞》和《左右紅藍綠》，由公共事務部製作。審計署2018年質疑港台教育電視節目成本過高，該部門2021/22年度連續第二年不獲撥款。而港台下年度人手編制維持不變，為760人。

員工：報告批依賴合約 現更難開位

公共事務及綜合電視節目資源減少，但首播節目製作時數則由2020/21年度1741小時增至下年度1830小時；每小時節目的平均成本卻由2020/21年度的2.06萬元減至1.986萬。有公共事務部員工認為，有關做法進一步「剝削」港台，並稱政府在港台檢討報告中批評港台「嚴重依賴」合約員工及第二類服務提供者，但預算案卻削資以令港台難以「開位」聘請員工，擔心人手緊絀令節目質素下降。港台發言人表示，模擬電視頻道已於2020年11月底終止，用於模擬電視廣播的所需部門開支因而減少。

預算採新指標 「更顯公共廣播角色」

翻查港台2020/21年度預算，電視節目類型以時事、文化藝術、青年及兒童等劃分；至2021/22年的預算則採用新指標：根據《香港電台約章》列出首播節目內容以小時計的分佈，例如「持平地報道本地、國家及國際大事與議題」、「提供能推動香港多元開放文化的節目」等，「以更清楚反映港台作為公共廣播機構的角色」。港台亦提到2021/22年度需要特別留意落實就港台管治和管理檢討的建議。政府消息人士表示，新廣播處長李百全下周一（3月1日）履新，他與團隊商討報告後會向局方匯報。

（2021/22 財政預算案）