要聞

學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道

【明報專訊】教育局就國家安全的行政及教育指引，要求學校提交年度報告及工作計劃，並設立相關工作小組，首份報告將於8月底提交。政府消息人士稱，沒規定工作小組人數，學校可參考指引中的架構成立小組，局方無意為學校製造壓力，稱學校因疫情及復課事宜已十分忙碌，多番強調指引是希望「幫學校」。

有學校已設小組 下月開會商

有資深中學校長稱，學校已根據指引成立了7人工作小組，由副校長領導，並有公民教育組、訓導組及課外活動組等教職員參與，計劃於3、4月開會討論8月底要提交的報告。他說，校方將審視學校課程及圖書館書目等，並於首份報告中交代，稱不擔心報告內容不符局方要求，「因為學校一定無（違法的事）」。

消息人士續稱，學校提交的首份報告將可「簡單點」，主要要求學校檢視現况，下學年11月底交的第二份報告，則要求學校交代多一點有關措施的落實情况。被問及當局會如何跟進學校提交的報告，消息人士稱局方審視報告後如有見一些可取做法，或會讓其他學校「借鏡」，又稱學校毋須公開報告，以免與其他學校比較及被傳媒報道。

涉國安教育兩項目各撥600萬

新一份財政預算案沒就國安教育方面着墨，但教育局長楊潤雄昨日傍晚於facebook透露，2021/22年度會花約600萬元於學校及專上院校層面推廣國安教育，以及約600萬元的一次過開支，提高新任和現任教師的培訓要求，範圍涵蓋教師的專業角色、價值觀及操守、國民教育和國安教育等。至於會否另外增加撥款予學校推展國安教育，政府消息人士昨稱，學校現有資源已足夠，會繼續循「多重進路」向學校提供支援。

教育局其後回覆查詢稱，學校可運用局方提供的資源，如營辦津貼或擴大的營辦津貼，以及全方位學習津貼等，通過個別科目、跨課程德育和公民教育課題、全方位學習活動等，持續以全校參與模式開展相關教育。教育局會持續提供教師專業發展、教學資源和學生活動，包括內地交流等，以多元化方式支援學校。

（2021/22 財政預算案）

相關字詞﹕國安教育 國家安全 財政預算案 教育局 疫情

上 / 下一篇新聞

5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠
失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室
創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
10億助3000幢舊樓維修換渠
10億助3000幢舊樓維修換渠
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
10億推80項目 基建設再生能源裝置
10億推80項目 基建設再生能源裝置