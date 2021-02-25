學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道

有學校已設小組 下月開會商

有資深中學校長稱，學校已根據指引成立了7人工作小組，由副校長領導，並有公民教育組、訓導組及課外活動組等教職員參與，計劃於3、4月開會討論8月底要提交的報告。他說，校方將審視學校課程及圖書館書目等，並於首份報告中交代，稱不擔心報告內容不符局方要求，「因為學校一定無（違法的事）」。

消息人士續稱，學校提交的首份報告將可「簡單點」，主要要求學校檢視現况，下學年11月底交的第二份報告，則要求學校交代多一點有關措施的落實情况。被問及當局會如何跟進學校提交的報告，消息人士稱局方審視報告後如有見一些可取做法，或會讓其他學校「借鏡」，又稱學校毋須公開報告，以免與其他學校比較及被傳媒報道。

涉國安教育兩項目各撥600萬

新一份財政預算案沒就國安教育方面着墨，但教育局長楊潤雄昨日傍晚於facebook透露，2021/22年度會花約600萬元於學校及專上院校層面推廣國安教育，以及約600萬元的一次過開支，提高新任和現任教師的培訓要求，範圍涵蓋教師的專業角色、價值觀及操守、國民教育和國安教育等。至於會否另外增加撥款予學校推展國安教育，政府消息人士昨稱，學校現有資源已足夠，會繼續循「多重進路」向學校提供支援。

教育局其後回覆查詢稱，學校可運用局方提供的資源，如營辦津貼或擴大的營辦津貼，以及全方位學習津貼等，通過個別科目、跨課程德育和公民教育課題、全方位學習活動等，持續以全校參與模式開展相關教育。教育局會持續提供教師專業發展、教學資源和學生活動，包括內地交流等，以多元化方式支援學校。

（2021/22 財政預算案）