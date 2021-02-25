80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥

明報記者

政府昨公布的開支預算摘要中，列出於2020/21年度有80億元屬「非經常性撥出專門款項支付關於維護國家安全的開支」，有關款項載列於「修訂預算」，並不在該年度的「核准預算」。附註指出，據港區國安法，經行政長官批准，財政司長應從政府一般收入中撥出專門款項支付關於國安開支及人員編制，不受香港現行法律規定。又列明該80億元撥款用以支付關於維護國家安全「未來數年」的開支。

開支「單獨存在」 細項不入保安局帳

政府消息人士稱，80億元國安開支屬一筆過款項，當款項用完，港府會再向國安處撥款。消息人士稱，有關支出不受相關本地法律包括《公共財政條例》規限，故國安開支是「單獨存在」，支出細項不會反映在保安局或警務處的帳目。

被問變提款機 陳：須列編制供審批

陳茂波在昨午記者會最少四度被問到該80億可作多少年開支，他僅重複「未來數年」，又稱相關開支在去年12月已撥出，政府亦已於2月初季度帳目公布，因2021/22年度無此相關撥款，故預算案演辭無提及。他又稱，相關撥款並非只予警隊，亦涉及其他部門，但沒透露相關部門。被問到在撥款過程中他有否話語權及否決權，而若無從否決庫房是否變為「國安」提款機，陳茂波否認稱制訂開支時當局「有列出需要什麼人、編制怎樣、做什麼事」，而預算提出後，經特首林鄭月娥擔任主席的維護國家安全委員會審視、取得特首批准才撥款，他有參與過程，但不便透露詳情，又稱不同地方及國家涉及國家安全的開支皆為機密資料，他會按國安法要求，今年內向立法會提交報告。

涂謹申：倘用4年 多廉署撥款近倍

涂謹申表示，國安法列明財政司長每年要向立法會報告有關款項的控制和管理，認為政府以撥款用於「未來數年」，旨在模糊每年開支，「其實是不想公開」。他假設80億元撥款用於3至4年，即每年約20億元，已比獨立運作及調查的廉署每年撥款多近一倍。政府帳目顯示，人手編制1542人的廉政公署，2021/22年預算為12.4億元，80億元足令廉署運作6年多。80億元亦相當於人手編制達3.8萬、警務處250億撥款約三分之一。

涂謹申以過去涉國安法的拘捕行動為例，指出部分搜捕、調查、扣留疑犯等工作「都是由重案組、刑事情報科等警方部門員處理」，質疑國安處實際工作量與撥款是否合乎比例。

（2021/22 財政預算案）