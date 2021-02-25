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預留7.65億 支持旅發局重振旅業

【明報專訊】旅遊業受新冠疫情嚴重打擊，昨日公布的財政預算案對旅遊業從業員及旅行社零援助，而旅遊發展局則獲7.65億元，支持其重振旅遊業的工作。政府消息人士解釋，早前已向旅遊業提供近26億元財政支援。

零援助旅社 稱早給26億支援

財政預算案預留9.34億元提升旅遊資源，當中7.65億元支持旅發局重振旅遊業工作。旅發局主席彭耀佳對此表示歡迎，稱疫情令全球跨境旅遊停頓達一年，可預計疫情減退後，區內旅遊競爭將前所未有劇烈，旅發局需加大推廣，保持香港競爭力。他說旅發局已制訂短至中長期策略重點，短期旨在帶動本地氣氛及為業界提供支援，當跨境旅遊陸續重啟時，會做大型推廣吸引旅客，中長期則會審視香港旅遊品牌及定位，重塑香港旅遊形象，吸引高端客群。

財政司長陳茂波昨日提到，在保障公共衛生的大前提下，考慮放寬本地遊旅行團的群組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間；當局亦會與香港有密切經貿關係和疫情相對穩定的地區商討「航空旅遊氣泡」；而跨境旅遊陸續重啟時，旅發局會推出「Open House Hong Kong」平台，推出促銷優惠吸客。

1.69億搞本地遊項目

政府亦預留1.69億元繼續開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」、「設計香港地」、「城市景昔」等，並繼續改善行山徑設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。

政府消息人士稱，市民下月可在中環、尖沙嘴指定地標以AR技術看到該處城市舊貌，亦可用手機與舊境自拍。

（2021/22 財政預算案）

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