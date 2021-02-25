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稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人

【明報專訊】本港失業率升至7%，逾25萬人失業，惟財政預算案「減甜」、拒設坊間建議的失業援助金，改推失業貸款，預算案亦缺乏創造就業措施。有社會學者指世紀疫情下即使有手有腳都未必搵到工，政府措施卻重振興經濟多於紓困，「派糖減了甜，（措施）同時幫不了最需要的人」，亦缺乏創新思維。有經濟學者亦稱政府用金融措施解決社福問題，予人「不上身」、將責任推走之感。

周永新：失業貸款行政同樣複雜

港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新說，世紀疫情下經濟活動及環境轉變，不少人「有手有腳都未必搵到工」，政府不應再停留於舊思維，促設失業援助金直接支援市民短期渡過難關。他認為失業貸款與失業援助金雖同樣給予金錢支援，但意義及效果完全不同，前者僅給予多個途徑借錢，失業者要還錢，亦面對還錢困擾，「如果政府想藉此提升形象或表達關心，完全收不到效果」，失業援助金則能直接幫助市民。他說政府曾以行政複雜為由拒設失業援助金，但失業貸款行政同樣複雜。

撥66億創3萬短期職位

政府建議再撥款66億元，透過「防疫抗疫基金」在公私營機構創造約3萬個不超過12個月的職位，並邀請僱員再培訓局7月推出「特別‧愛增值」第四期計劃。周永新說疫情下不少行業人手需求增加，應加強在抗疫、醫護、環境維修、安老等創造職位，並協助失業者轉型。

中大健康公平研究所副所長黃洪批評政府「離地」，不少失業者已借錢度日，生活缺乏尊嚴，政府卻再叫他們借貸，亦須背負還錢壓力，他相信行政程序繁複，料很少人會借貸，又斥責政府將事情複雜化，應更直接派錢或設失業援助金。

黃洪認為整體措施反映政府着重振興經濟多於紓困及保障基層生活，例如全民派消費券目的是刺激市道，非針對支援基層，弱勢長者難用電子平台，甚至很少消費；減差餉亦較有利財團，「派糖減了甜，同時幫不了最需要的人」。

黃洪又批評政府紓困措施小修小補，缺創新思維，建議加強支持社企聘請失業者，另撥資源增設情緒支援服務，助失業者走出低谷。

經濟學者：金融措施解決社福問題 予人卸責感覺

中大商學院高級講師李兆波認為失業惡化與政府抗疫不力有關，如今用金融措施解決社福問題，原則是好，但予人感覺政府「不上身」、將責任推走。

（2021/22 財政預算案）

相關字詞﹕疫情 周永新 失業 失業借貸

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