失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻

【明報專訊】失業率高企，政黨倡議的失業援助金不獲採納，財政預算案反推出失業借貸，提供最多相等於6個月收入的貸款，上限8萬元，首年只須還息，若最終無法還款，可被銀行追債至破產。政府消息稱，放無薪假者並非失業，不符借貸資格，計劃亦要求申請者過去一年最少有3個月就業。多名建制派不滿方案，有議員批評門檻令過去一年因疫情失去工作的導遊、舞台化妝等行業，以及受無薪假嚴重影響的飲食業未能受惠，促降門檻。港大社會工作及社會行政學系榮休教授周永新認為失業貸款予人感覺政府「冷酷無情」，促設失業援助金直接助市民渡難關。
上限8萬 年息一厘最長分5年還
如期還款利息全退
預算案昨日公布，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，政府總擔保額150億元，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。政府消息人士表示，已與多間主要銀行聯絡，他們對計劃反應正面，希望下月將計劃交上立法會審議，獲批後最快一兩個月後、即有望最快4月或5月推出。
下月交立會審議 最快4月推
申請者須證過去一年就業3個月
消息稱，貸款計劃會透過按證公司提供擔保，申請人須為香港永久居民，由2020年1月至昨日要有最少3個月的就業紀錄，並能證明在申請貸款時最近連續兩個月失去主要收入，例如解僱信或收入證明等，申請時要簽署失去主要收入的聲明。由於貸款獲百分百擔保，申請人毋須接受參與銀行的信貸評估，即本身有負債亦不影響申請，如有足夠文件，料可即日至3個工作天批出貸款。消息預期有18萬至20萬人受惠。
免銀行信貸評估 自由職業者可申
消息稱，自由職業者若能提供銀行戶口等方法證明自己失去主要收入，亦可申請；但放無薪假者因不屬失業，不符資格；在申請後找到工作，不影響已申請之貸款。
被問到會否只是助有經濟需要的申請人用新貸款還其原有貸款，消息人士認為即使如此「都是幫到手」，因可用低息貸款取代原有較高息貸款。
還不了款可破產 變壞帳政府承擔
若借貸人未能按時還款，會由貸款銀行負責追收，追收不果時借貸人或需債務重組甚至破產，並影響其信貸紀錄。政府消息人士相信因8萬元要破產可能性低，料主要用延長還款期解決，若貸款變壞帳，帳項由政府負責。消息續稱，根據中小企特惠貸款計劃經驗，壞帳率約0.4%，但承認今次計劃對象是失業者，風險較高。
工聯會麥美娟批評計劃門檻未能令過去一年因疫情失去工作的導遊、舞台化妝等行業，以及受無薪假嚴重影響的飲食業受惠，促降門檻。她強調借貸不能取代失業援助制度。民建聯鄭泳舜認為，雖然借貸能支援失業者，但並非最好方法，因會增加其債務。民建聯葛珮帆稱對政府拒設失業援助金感「非常憤怒」，建議讓收入大減者同樣具備借貸資格。
社聯料貸款計劃只對急需借貸周轉或以債抵債的失業者有用，以目前經濟環境，失業者不知何時才能再就業，以借貸度日的心理壓力沉重，設短期失業援助金計劃仍是最有效的方案。
財政司長陳茂波昨晚在電視論壇被問到失業貸款計劃是否「無嗰樣整嗰樣」，他稱為何不做短期失業援助，政府已解釋多次；由於經濟衰退了兩年，有市民環境較困難，研究在預算案如何幫市民，決定提供貸款，首一年只需付一厘利息，形容提供多一個選擇給市民，「值得嘗試」。政府消息人士解釋，計劃考慮了政府的承擔能力和財政狀况，「是一個綜合的考慮」。