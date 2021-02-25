失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻

上限8萬 年息一厘最長分5年還

如期還款利息全退

預算案昨日公布，建議設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，政府總擔保額150億元，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬元為上限。首12個月只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定一厘。申請人如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。政府消息人士表示，已與多間主要銀行聯絡，他們對計劃反應正面，希望下月將計劃交上立法會審議，獲批後最快一兩個月後、即有望最快4月或5月推出。

下月交立會審議 最快4月推

申請者須證過去一年就業3個月

消息稱，貸款計劃會透過按證公司提供擔保，申請人須為香港永久居民，由2020年1月至昨日要有最少3個月的就業紀錄，並能證明在申請貸款時最近連續兩個月失去主要收入，例如解僱信或收入證明等，申請時要簽署失去主要收入的聲明。由於貸款獲百分百擔保，申請人毋須接受參與銀行的信貸評估，即本身有負債亦不影響申請，如有足夠文件，料可即日至3個工作天批出貸款。消息預期有18萬至20萬人受惠。

免銀行信貸評估 自由職業者可申

消息稱，自由職業者若能提供銀行戶口等方法證明自己失去主要收入，亦可申請；但放無薪假者因不屬失業，不符資格；在申請後找到工作，不影響已申請之貸款。

被問到會否只是助有經濟需要的申請人用新貸款還其原有貸款，消息人士認為即使如此「都是幫到手」，因可用低息貸款取代原有較高息貸款。

還不了款可破產 變壞帳政府承擔

若借貸人未能按時還款，會由貸款銀行負責追收，追收不果時借貸人或需債務重組甚至破產，並影響其信貸紀錄。政府消息人士相信因8萬元要破產可能性低，料主要用延長還款期解決，若貸款變壞帳，帳項由政府負責。消息續稱，根據中小企特惠貸款計劃經驗，壞帳率約0.4%，但承認今次計劃對象是失業者，風險較高。

工聯會麥美娟批評計劃門檻未能令過去一年因疫情失去工作的導遊、舞台化妝等行業，以及受無薪假嚴重影響的飲食業受惠，促降門檻。她強調借貸不能取代失業援助制度。民建聯鄭泳舜認為，雖然借貸能支援失業者，但並非最好方法，因會增加其債務。民建聯葛珮帆稱對政府拒設失業援助金感「非常憤怒」，建議讓收入大減者同樣具備借貸資格。

社聯料貸款計劃只對急需借貸周轉或以債抵債的失業者有用，以目前經濟環境，失業者不知何時才能再就業，以借貸度日的心理壓力沉重，設短期失業援助金計劃仍是最有效的方案。

財政司長陳茂波昨晚在電視論壇被問到失業貸款計劃是否「無嗰樣整嗰樣」，他稱為何不做短期失業援助，政府已解釋多次；由於經濟衰退了兩年，有市民環境較困難，研究在預算案如何幫市民，決定提供貸款，首一年只需付一厘利息，形容提供多一個選擇給市民，「值得嘗試」。政府消息人士解釋，計劃考慮了政府的承擔能力和財政狀况，「是一個綜合的考慮」。

明報記者

（2021/22 財政預算案）