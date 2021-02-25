預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢

消息：只做一年表態「共渡時艱」暫不推免「對市場太大刺激」

有別政府於2000及2003年大刀闊斧減支出，包括推出公務員「肥雞餐」等，今次政府預告2022/23年度只減1％經常開支，而且只做一年。政府消息人士形容減開支是一種「態度」，與市民共渡時艱，但「不想推出太激動的（節流）措施，對市場有太大刺激」；又稱2023/24年度已是下一屆政府，現時不能代為決定下屆是否要減開支。問到區議會撥款會否被扣減，該消息人士稱如何減開支由各部門決定。

問責官員減薪否 常秘：去年已減

開源方面，預算案提出調高股票印花稅，由0.1％加至0.13％，預計額外收益增加120億元（詳見B1版）。財政司長陳茂波又稱，在預算案諮詢期間收到不少開徵新稅項的建議，但目前聚焦抗疫和重振經濟，「並不具備條件引入新稅項」。陳茂波在昨日記者會被問到一眾問責官員會否如去年般捐出薪金或減薪等，由財經事務及庫務局常任秘書長劉焱代答。劉焱說，特首林鄭月娥去年4月已公布她本人和司局長等減薪一成並維持一年，去年7月也公布不會依機制加薪2.5%，目前仍然生效。

（2021/22財政預算案）