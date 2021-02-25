「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康

首披露未來基金收益近千億

首年回撥250億

政府2016年設立未來基金，一直未公布回報細節，昨日預算案首度披露基金收益至今累積近1000億元，而從2021/22年度開始，將陸續在經營帳目中反映累計的投資收益，首年回撥250億元。陳茂波說，未來基金的收益原定10年後連本帶息取回，今次做法是「將它帶回來」。陳形容通過發債、未來基金的投資收益回撥，可「讓我們有個喘息的空間」，以推動經濟發展，最終帶來收入。政府消息人士稱，其後5年將每年從未來基金回撥約200億元，即共逾千億元；而2016至2019年間基金的回報率介乎4.5%至近19%。

房屋儲備回撥230億

發綠色債券當收入

除了在未來基金「提款」250億元，政府亦從房屋儲備金回撥230億元，加上「政府綠色債券計劃」舉債所得的每年約350億元， 三筆合共830億元「收入」，令到2021/22年度赤字縮減至1016億元水平。政府預計，2021/22年度政府開支7278億元，收入5911億元。

政府預測未來4個財政年度將連續錄得財赤，提出開源節流措施，包括提高股票印花稅、凍結公務員編制、一年後減省部門經常開支1%（見另稿）。陳茂波稱長遠要維持穩健的公共財政，關鍵在於量入為出，確保開支增長與經濟增長率相適應。

學者：突顯基礎收入不足

浸大經濟學系講師黃健明表示，基金收益可理解為財政儲備的一部分，經濟不景下，調動基金收益抵消部分赤字可說是正常做法。他稱，政府預測2022/23年度的經常開支增長較2021/22年度大減，以壓低經常開支佔本地生產總值的比例，但他質疑「政府背後有什麼計劃大力壓低開支增幅」。

中大會計學院高級講師李兆波說，用基金收益「衾數」不是健康做法，更突顯政府基礎收入不足、稅基狹窄的老問題，但在經濟逆境下，做法無可厚非。他又說，設立未來基金的本意是應付人口老化，提早回撥收益有如「先使未來錢」。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健認為，陳茂波預測未來數年有財赤太保守，毋須過度開源節流，可考慮動用各基金累積而未有使用的款項。他稱過往政府沒有交代基金收益，而實際收益不小，回撥基金收益更可反映「政府可花的錢」實際數目，比以往放着不用更好。

（2021/22財政預算案）