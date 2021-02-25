研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅

地建會梁志堅：經濟未復蘇或適得其反

對於政府有意檢視差餉制度，會德豐地產主席兼地建會執委會主席梁志堅認為，現時經濟未復蘇，現階段推行可能適得其反，應遲一步才推行。

現時全港所有類別的房產物業，包括私樓及公營房屋，均須根據《差餉條例》每年評估差餉一次，差餉徵收率劃一為物業租值的5%，是政府穩定的收入來源。根據差估署資料，2020/21年度估價冊約有256萬項估價，單位總數約335萬個。

稱為紓困更精準 陳茂波：非針對炒賣

陳茂波昨午在記者會表示，差餉制度已實行相當長時間，認為要檢視，可能引入累進制形式，價值愈高的物業收取愈高的差餉，自住者可豁免或享較低百分比的差餉徵收率，令政府日後針對差餉制度推出紓緩措施時可更精準。至於是否針對物業炒賣，他說無直接關係，而是考慮到外國經驗，以物業價值去釐定稅率，強調目前是準備展開研究，未有定案。

財局常秘：參考海外經驗「能者多付」

需考慮寬減自住物業否

財庫局常任秘書長劉焱稱，對上一次重大修改差餉制度已是1995年，雖然現時差餉收入佔政府收入只有3%，但屬寬而廣的收入來源。她說，引入累進差餉制是考慮到「能者多付」原則，若擁有租值較高及非自住單位，業主經濟情况或容許付較多差餉。她說參考海外經驗，海外住宅差餉普遍分租值或價值計算累進稅率，若套用相關方法，需考慮對自住物業應否寬減。

劉焱又說，現時繳付差餉的責任在業主或租客身上，政府作出寬減差餉的紓緩措施時，不確定實際效益落在業主還是租客身上，若將來規定繳差餉責任在業主身上，政府將清楚知道紓困效益如何。

港大經管學院上月曾發表「香港經濟政策綠皮書」，當中建議政府考慮以恆常物業稅取代交易稅，例如將差餉徵收率由現行5%增至15%，以更有效規管樓價，並建議政府為香港永久居民提供自住業主豁免優惠，即維持原有5%稅項。

政府消息人士稱會研究差餉制度可否分層累進徵收，惟如何分層、百分比等未有定案；至於會否涵蓋非住宅物業亦未有定案，但外國經驗顯示較難涵蓋非住宅物業，當局今年內將展開詳細研究，並諮詢立法會意見，再視乎是否需要修例，暫未評估累進制差餉對樓市等的影響。

學者：原則上好事 視乎徵收率

謝偉銓支持恆常寬減自住物業

中大商學院高級講師李兆波說，原則上政府採取累進制差餉是好事，理念等同資產增值稅，較具經濟能力、有較多物業的業主需繳付更高比重的差餉。他說需視乎政府檢討後所釐定的差餉徵收率，但相信一定會影響業主及發展商將住宅物業放租的投資行為。建測規園界立法會議員謝偉銓稱支持政府研究引入累進差餉制度，以及為自住物業提供恆常寬減，取代每年一次「鋪鋪清」的差餉寬免。

明報記者

（2021/22財政預算案）