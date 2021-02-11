「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完

今年用以支援企業、紓解民困的單次「派糖」措施共花約812億元（部分見表），相比去年預算花費1118億元「派糖」下跌約27.4%。當中不少措施款項均減少，舉例去年政府每人派現金1萬元，今年派5000元消費券；薪俸稅、利得稅的百分百退稅上限由2萬元減至1萬元；綜援、長生津等由去年「雙糧」變成額外發放半個月金額。

政府消息：住公屋已獲援助

經濟好壞都代繳說不過去

此外，過往政府為居住房委會、房協公屋租戶代繳一個月租金，昨日發表的預算案亦不復見。被問會否憂慮予人「輕基層」的觀感，政府消息人士稱不排除外界有此看法，但認為居住公屋已獲政府援助、不少稅款均是用以興建公屋，代繳租金與否是每年審視，若不論經濟好壞都代繳租，說不過去。消息人士強調，其他紓困措施包括消費券、電費補貼，公屋租戶亦有份。

陳茂波：已盡力 倘有事可頂住

財政司長陳茂波稱，2020/21年度預計赤字高達2576億元，2021/22年度赤字亦可達1016億元，並非小數目，縱使退稅或其他支援措施未必符合期望，亦冀市民諒解。他指未來數年外圍經濟環境變數大，已盡能力提供紓緩，但亦要為未來其他需要留力，一旦有事可「頂得住」。

現儲備9027億

李兆波：或憂赤字增礙國際評級

現時政府財政儲備有9027.2億元。浸大財務及決策學系副教授麥萃才認為，財政赤字創紀錄，財政儲備雖然不少，但要考慮過往赤字、經濟下行周期歷時數年，不能太快用完儲備。中大商學院高級講師李兆波相信，政府可能憂慮援助太多致赤字再增，或影響國際評級以至中央觀感；他認為非常時期政府協助基層可以更進取，但料香港稅收不穩下，中長遠「派糖」或減。

民主黨主席羅健熙批評今次預算案很多惠民措施減半，舉例寬減薪俸稅及個人入息課稅上限僅1萬元，相信大部分市民都十分失望。民建聯稱上述措施寬免金額雖減少，但仍可做到較為全面，惟對於未有推出公屋免租等措施感到失望。

（2021/22 財政預算案）