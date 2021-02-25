要聞

失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠

【明報專訊】政府不直接派錢，改為向720萬市民分5期發放電子消費券5000元，有基層打工仔及小商戶認為派錢更實際。有失業者指消費券無法用來交租，也不能用作進修或考牌幫助求職；另有工作穩定的市民認為，政府措施應針對有需要的人，她擬用消費券購物後轉贈有需要者。

「未用晒仲要收番好孤寒」

曾是酒樓廚師的鄧先生，自去年3月後失業，現靠做散工維生，但收入僅夠交約3000元的賓館房租，銀行結餘不足4位數，每周逢一、三、五等派飯「填肚」。提及電子消費券，鄧先生氣憤地說「不如派錢」，起碼可以交租，或用錢進修及考保安牌、地盤「平安卡」（建造業安全訓練證明書）等，幫助他轉工更實際。他批評，每月1000元消費券設使用限期，「未用晒仲要收番，政府好孤寒」。

質疑只顧商家 憂反致加價

失業3個月、曾是運輸跟車工人的陸先生說，最大壓力是劏房租金高昂，消費券未能幫助交租，質疑政府只為商家着想，消費券或令商戶加價，最終又是基層受罪。

政府限消費券要用電子支付，也令小商戶苦惱。旺角塘尾道「新記海產」負責人吳先生說，海產檔鹹水容易弄壞機器，難安裝八達通機，而顧客較多為年長者，甚少人用電子支付，他未必能受惠於電子消費券，對措施感到失望，「派錢仲實際」，質疑政府沒有考慮小商戶。旺角中心小食店「老表CHOK雞」負責人李先生亦說，暫時不考慮加裝或使用電子支付系統，認為政策只顧及大財團利益，「對政府無期望」。

中產擬用券購物後贈有需要者

年逾50歲的中產市民李女士希望，政府措施應針對幫助有需要市民，她打算用消費券購物後轉贈他人。

（2021/22 財政預算案）

相關字詞﹕財政預算案 失業 消費券

上 / 下一篇新聞

5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
「派糖」少三成 退稅上限1萬 環境差 公屋免租不再 學者：經濟下行 儲備不能太快用完
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
研累進制差餉 高價物業徵收率較高 繳納責任擬轉移業主 學者：理念同資產增值稅
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
羊毛出自羊身上 地產界料轉嫁租客
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
「財技」減赤字 未來基金回報提早入帳 預測未來4年赤字 學者批做法不健康
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
預告2022/23經常開支減1％ 部門「擠牙膏」省錢
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
留27億擴兩元乘車 3億推專用八達通
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
失業貸款 無業逾年、放無薪假不可申 周永新批無情籲設失業援助金 議員促降門檻
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
丟職一年無法借貸 前餐廳經理嘆瀕臨瞓街
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
稱措施重振興經濟多於紓困 學者：派糖減了 又幫不了最需要的人
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
預留7.65億 支持旅發局重振旅業
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
5億元改善郊園 搞樹頂歷奇
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
80億國安費無細節 「應付未來數年」 不受現行法例規管 消息：用完會再撥
學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道
學校8月交國安報告 消息：毋須公開免報道
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
港台公共事務電視節目預算減9% 員工：加劇剝削
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
6紀律部隊撥款增 警方：留意打擊「威脅內部保安犯罪」
創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室
創科基金再注95億 供17資助計劃50實驗室
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
私家車牌費加三成 首次稅增15% 昨刊憲生效 電動車「一換一」免稅額同步上調
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
醫局預算824億 增4.7%4年新低 稱來年手緊各部門需共渡時艱 病人組織憂難追醫療需求
10億助3000幢舊樓維修換渠
10億助3000幢舊樓維修換渠
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
預算案大幅「減糖」 建制稱值得支持 泛民斥不合格
10億推80項目 基建設再生能源裝置
10億推80項目 基建設再生能源裝置