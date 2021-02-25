失業者嘆無助交租進修轉行 小店稱難受惠

「未用晒仲要收番好孤寒」

曾是酒樓廚師的鄧先生，自去年3月後失業，現靠做散工維生，但收入僅夠交約3000元的賓館房租，銀行結餘不足4位數，每周逢一、三、五等派飯「填肚」。提及電子消費券，鄧先生氣憤地說「不如派錢」，起碼可以交租，或用錢進修及考保安牌、地盤「平安卡」（建造業安全訓練證明書）等，幫助他轉工更實際。他批評，每月1000元消費券設使用限期，「未用晒仲要收番，政府好孤寒」。

質疑只顧商家 憂反致加價

失業3個月、曾是運輸跟車工人的陸先生說，最大壓力是劏房租金高昂，消費券未能幫助交租，質疑政府只為商家着想，消費券或令商戶加價，最終又是基層受罪。

政府限消費券要用電子支付，也令小商戶苦惱。旺角塘尾道「新記海產」負責人吳先生說，海產檔鹹水容易弄壞機器，難安裝八達通機，而顧客較多為年長者，甚少人用電子支付，他未必能受惠於電子消費券，對措施感到失望，「派錢仲實際」，質疑政府沒有考慮小商戶。旺角中心小食店「老表CHOK雞」負責人李先生亦說，暫時不考慮加裝或使用電子支付系統，認為政策只顧及大財團利益，「對政府無期望」。

中產擬用券購物後贈有需要者

年逾50歲的中產市民李女士希望，政府措施應針對幫助有需要市民，她打算用消費券購物後轉贈他人。

（2021/22 財政預算案）