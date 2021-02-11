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5000元消費券分5期 爭暑假登記 涉360億 學者質疑6億行政費高：派錢更直接

【明報專訊】財政司長陳茂波昨日公布《2021/22財政預算案》，2020/21年度預計財赤達2576億元，之後4個年度料亦「見紅」，提出的紓困措施因而「減糖」，單次紓困措施總額減近三成（見另稿）。去年疫情剛起，政府為紓解市民經濟壓力及帶動本地消費，全民派錢1萬元；今年失業率高企，改為向約720萬名合資格的18歲或以上香港永久居民及新來港者，分5期發放共5000元電子消費券，涉款約360億元，爭取暑假開始登記。

有學者及餐飲業界稱派錢較快捷及直接，學者並指消費券行政費達6億元是偏高，也難以監管違規問題。

去年派錢稱消費券手續繁複

陳茂波：目標不同 冀促消費

去年陳茂波說消費券手續繁複，派現金較能照顧不同人需要；他昨日公布最新一份預算案則稱，經詳細考慮，會向合資格的18歲或以上香港永久居民及新來港者分期發放共5000元電子消費券。他在記者會上解釋，推電子消費券與派錢的政策目標不同，一年多以來零售、餐飲等行業經營困難，全球期望下半年開始恢復經濟增長動力，故想加把助力促進消費。

或經八達通PayMe Alipay發放 須月月清

陳茂波說參考外地經驗後，消費券分期發放及限時使用效果最好，故今次將連續5個月、每月1000元，透過金融管理局持牌儲值支付工具發放，希望用於本地消費，原則上容許網上購物，但不包括通過網上在海外購物。政府消息人士補充，每月消費券金額須當月用於本地零售、餐飲、服務行業，但不包括交通津貼涵蓋的交通工具，且要「月月清」，餘額逾期即會退還政府。

根據金管局資料，本港現有18個儲值支付工具持牌人，包括八達通卡有限公司、Alipay Financial Services （HK） Limited等。陳茂波說當局正與儲值支付工具商商討，爭取今年暑假開始登記，現在談行政成本「言之尚早」，又指去年派錢預留10億作行政成本，現只用了3.6億元。政府消息人士預料行政費約6億元，揀選工具營辦商時將考慮其普及度、方便度、籌備時間、經驗及配套。消息人士又說：「例如八達通、Alipay、PayMe等，不同營辦商各有特色，想市民有多於一個收券途徑的選擇。」

不便長者？ 陳：很多人慣用八達通

對於長者未必適應電子方式，陳茂波稱很多人已習慣用八達通，長者亦可使用。他昨晚在電視論壇舉例，小店和街市亦可用八達通，另提到過去一段時間住在香港的人，才合資格領取電子消費券，但是否參考過去一年亦未定，因不少港人或因疫情滯留外地。對於已移居海外港人，消息人士說，市民期望不是居住香港的人不應受惠。

李兆波稱似「政治交易」

批難監管違規行為

中文大學商學院高級講師李兆波認為，全民派錢較靈活，亦可幫助水深火熱的市民舒舒氣，而電子消費券似是「政治交易」，行政費偏高，同時批評其執行細節易出問題，且難以監管違規行為。

香港餐飲聯業協會會長黃家和稱，現有約3000間食肆掙扎求存，而3至5月屬飲食業淡季，政府到暑假才開始讓市民登記電子消費券，憂部分食肆已捱不住，「望住嚿肥肉，食唔到，望到頸都長，吊頸死了」。他形容推電子消費券屬好事，盼飲食業可吸納到其中的120億元，但消費券不及派錢來得直接快捷。

中小企餐飲業憂多流向大集團

中小企食店聯盟召集人林瑞華憂電子消費券會較多流向大集團，小店受惠有限，又指八達通等儲值支付工具往往要收取手續費，而且部分小型食肆根本無電子支付系統。批發及零售界議員邵家輝說，電子消費券涵蓋零售、餐飲、服務業，覆蓋廣，有信心可振興經濟。

八達通卡有限公司歡迎政府推電子消費券，期待公布詳情，會全力配合；AlipayHK回覆稱目前尚不清楚相關細節，具體需待政府公布。匯豐則表示期待當局公布包括消費券等措施詳情。

明報記者

（2021/22 財政預算案）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

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