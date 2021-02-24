擬民政局長監誓判真誠否 民主派憂官員按北京「讀心」

曾國衞：刑事條例涵發假誓

修例草案文件中，建議由特首擔任行會成員、立法會議員、法官及區議員的監誓人，但可授權他人代為監誓。鄧忍光在記者會稱，建議立法會議員由政務司長監誓、區議員由民政局長監誓。政制局長曾國衞在記者會上並稱，《刑事罪行條例》第32條可涵蓋發假誓行為。翻查條例，一經定罪可囚7年及罰款。

現律政司長若要入稟DQ議員，須在該人以議員身分行事的6個月內提出，草案建議修例，令律政司長可在任何時間提出法律程序，其間有關議員須停職，薪津如何處理？曾國衞稱分別由立法會及民政局決定。

過往審核參選人資格的選舉主任曾拒絕多人「入閘」，常被指是用「讀心術」判斷。公民黨主席梁家傑稱，對監誓者會否同樣讀心「當然有憂慮」，有關規定是按北京喜好而行，若中央不欲某人參選、當選，可藉設計制度控制。

張達明：發假誓關乎事實

放在是否真誠屬主觀

若宣誓未獲信納會否被控「發假誓」？資深大律師湯家驊認為，宣誓是否真誠可按過去言行判斷，發假誓是刑事罪行，由法庭判斷，他認為，若已被指不擁護《基本法》、效忠特區而遭DQ卻仍宣誓，便屬發假誓。不過，港大法律學院教授陳弘毅相信不會被控發假誓，稱一般而言，檢控發假誓是用於有關虛假事實的宣誓聲明，很難有足夠證據就議員宣誓內容提控。

港大法律學院首席講師張達明稱，發假誓本是與事實有關，如結過婚「但又話冇」；若放在真誠與否則是主觀。