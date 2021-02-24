會否考慮法例通過前行為 曾國衞：無特定追溯期 視實際情况

湯家驊：效忠特區關乎持續責任心態

港大法律學院教授陳弘毅回應追究5年言行是否追溯力問題，稱視乎怎樣理解何謂追溯力，他稱政府可以指出，有關參選資格的條文適用於條例通過後有意參選的人，所以不算是追溯力。

民主黨主席羅健熙稱，政治立場5年內有改變並不奇怪，質疑為何會成為不能參選的準則，「看（前新聞統籌專員、民主黨前成員）馮煒光，他在5年內轉軚也很快速」。

勢被DQ 4人涉國安法生效前行為

馬嶽憂追溯力「喜歡有就有」

中大政治與行政學系副教授馬嶽稱，勢被DQ的4名區議員，行為是《港區國安法》生效前作出，不知DQ基礎為何，若追溯力是當局「喜歡有就有」，變相所有從政者過往言行可成DQ理由。

湯家驊稱今次不是刑事條例，沒有監禁罰則，而追溯是指有人在過去做了某事，但當時不是違法，但之後變成違法行為，追溯至當時的行為以作懲罰；律政司可以在某一時刻認為議員無出任議員的資格，基於發現該人作出不擁護基本法和效忠特區、違誓的行為，舉例之前無被DQ的議員不等於一直都是擁護基本法和效忠特區；而即使過去曾被認定作出「負面清單」上的行為，在宣誓或參選前也可以證明心態有改變。