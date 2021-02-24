勝選再宣誓 違誓可DQ 關卡重重 譚惠珠：料選舉主任或之上篩愛國者

夏寶龍前日強調完善香港選舉制度要在「中央主導下」進行，譚惠珠昨在港台節目《千禧年代》稱，現屆立法會延任期內無法進行「政改五部曲」（包括本地立法及諮詢程序），唯一方法是人大運用憲法權力，將設定特區制度的責任授權人大常委會處理；常委會有權修改《基本法》附件，毋須修改基本法條文。

梁家傑：建可操控選舉 包裝委任制

公民黨主席梁家傑在同一節目指出，夏的說法反映中央想由上而下，在香港建立一套可被操控的選舉方式，來包裝實質是委任的選舉制度。他又認為，夏的說法與《基本法》第45及68條給予香港人循序漸進普選的承諾大相徑庭。

政制及內地事務局長曾國衞昨被問到選舉制度改革會否由「五部曲」變為「一部曲」時表示，暫時未看到具體和實質的說法，但用「一部曲」方法改變政治體制，並非新事物，回歸前已有。他又形容，過去幾年在議會中出現不是愛國者情况，包括「攬炒」、「庇護黑暴」，他認同在選舉制度中有改善空間；若中央有決定，特區政府會全面配合，充分落實「愛國者治港」原則。

林鄭：23條到反修例 連串事中央擔心

特首林鄭月娥昨日在出席行政會議前被問到曾以「不會做『撼頭埋牆』的事」來形容政改，現時中央不得不出手，是否逼她「撼頭埋牆」。她說，為什麼去到一個地步要由中央層面解決香港的政治體制、選舉制度，是正如夏寶龍由2003年的基本法23條立法，回顧至近年的修例事件，「這一連串的事件令中央擔心，當然我作為行政長官，我亦很擔心」。她認為，中央為令情况不惡化到令「一國兩制」難於貫徹落實下去，需要由中央層面解決這個問題。

她又說，到某個階段和時刻，要有勇氣和決心撥亂反正、正本清源。