泛民未定宣誓否 有區議員說不 建制派：清單令「遊戲規則」變清晰

修例草案列出區議會宣誓誓言，內容包括擁護《基本法》、效忠特區，「盡忠職守，遵守法律，廉潔奉公，為香港特別行政區服務」，與其他公職人員宣誓內容相差不遠。

梁家傑：會否控發假誓是考慮因素

羅健熙表示，草案剛出爐，尚未仔細與區議員商討會否宣誓，民主黨中委亦未有機會討論，但他認為，各人當初參選時已做了「類近宣誓的事」，不認為各人宣誓會涉「發假誓」，「若我們希望繼續服務市民、做好市民對我們的託付、授權，要再看如何處理」。對於會否宣誓，公民黨主席梁家傑則稱未有答案，要再與區議員商討，但他對於宣誓者會否被指「發假誓」而遭控告感憂慮，稱是考慮因素。

袁浩倫不宣誓：效忠港人

有本土派區議員稱會宣誓

據港台昨日報道，北區區議員袁浩倫表明不會宣誓，稱效忠對象是港人，相信大部分曾投他一票的人會支持此決定；他質疑當局「輸打贏要」，日後亦可能就「擁護《基本法》、效忠特區」的「負面清單」增添項目，形容「龍門在政府手中」。

有民主派政黨區議員稱自己會宣誓，但估計宣誓會否被視為無效「並非政府自治範圍」，料亦要視乎中央在兩會期間如何為香港選舉制度「做手術」。

有本土派區議員亦向本報稱會宣誓。被問到會否擔心遭控「發假誓」，該人認為若當局要檢控他，「點都拉到」。

梁美芬：5年禁選 違誓者可改立場

經民聯梁美芬稱，今次立法工作應更早，在人大常委會2016年就《基本法》第104條釋法後便應該做。她認為「正負面清單」令有志參選者清晰明白遊戲規則，亦認為禁止違誓者5年內再參選的懲罰具時限是好事，容許違誓者改變立場、符合一國兩制要求參政。

民建聯認為新增區議員宣誓規範，與現行立法會議員宣誓要求分別不大，「正負面清單」令社會有更清晰客觀標準。