宣誓修例 反國安法損港利益可DQ 列負面行為清單 現任區議員須「重新入閘」4將失議席

泛民：趕絕反對聲 建制：告知效忠含意

公民黨表示宣誓條例「改革」選舉制度，議會內外趕盡殺絕反對聲音。港大法律學院首席講師張達明稱引入正負面清單，當中很多表述偏離香港法律清晰明確的要求，可以是主觀的、因人而異。經民聯梁美芬稱之前有人存僥倖之心，走灰色地帶去做傷害國家、特區的事，政府今次是告知效忠特區和擁護基本法的含意。

政制及內地事務局昨提出《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》，修訂宣誓條例、立法會條例、區議會條例等。草案下月17日提交立法會審議，期望今個立法年度通過。曾國衞稱，政府正準備下一階段修例，包括特首選委的宣誓安排。

曾國衞預告通過修例後4名區議員將被DQ，他們曾被「依法認定」不符合擁護基本法和效忠特區的要求。區議員鄭達鴻、岑敖暉、袁嘉蔚和梁晃維於去年參選立法會，遭選舉主任裁定提名無效（見表）。

律政司入稟議員即停職 裁違誓5年禁選

新例提出由特首作為各級議會監誓人，或授權指定人士監誓。現任區議員須宣誓「重新入閘」。政府初步建議由民政事務局長為區議員監誓；宣誓人由監誓者判斷是否真誠、莊重，若宣誓被確定無效，不得安排重新宣誓。

政府就「擁護基本法、效忠特區」的條件列出正面和負面行為清單，違反港區國安法、推動「全民公投」、玷污國旗國徽被列入負面清單，而380多名區議員曾聯署反對國安法，而反對國安法也列入負面清單（見表）。

如議員違反誓言，律政司會提出法律程序，該議員即時自動暫停職務，直至法庭有最終裁決，違誓者5年內不得參選。

張達明：非法律語言 馬嶽：條文萬能key

湯家驊：未審先判防危害國安 法庭把關

張達明質疑如何定義正負面清單，舉例何謂「擁護在基本法的框架下，保持香港特區繁榮穩定的目的」、「維持香港特區的利益」，認為這些不是法律語言，而是政治術語。至於由律政司長提出法律程序處理違誓，議員要即時暫停職務，他稱可以說是「未審先判」，但因為不是刑事罪行，故不能用「無罪假定」，惟他認為是偏離了過去做法。

中大政治及行政學系副教授馬嶽稱，負面清單條文含混、部分屬「萬能key」，在此情况下，律政司長一入稟，有關議員便停職，「這是變相DQ，隨時法院搞一兩年，即當區沒有了議員」，對代議政制傷害很大。

資深大律師、行會成員湯家驊稱「未審先判」的存在是為了一旦相關人物有可能不擁護基本法、效忠特區，在此期間留任或會危害國安。他強調即使議員因修例生效被DQ，都不是監誓者或律政司長「說了算」，最終由法庭把關。

380區議員曾聯署反國安法 羅健熙：無得擔心

民主黨主席羅健熙質疑清單中「損害特區的利益」等條文「點講都得」。被問到380多名區議員曾聯署反對國安法，會否憂慮被DQ，他稱是「無得擔心」，質疑為何對中央做法有不同意見亦被指非真誠擁護。公民黨主席梁家傑稱負面清單寫得曖昧、主觀，「可以成為行政機關搓圓按扁的利器」，舉例若民主派議員到禮賓府要求特首派錢、停止推動明日大嶼等「算不算『脅迫』？」

明報記者

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