參選新紅線：「觸犯」國安法非愛國者 陳弘毅：「觸犯」定義或低於檢控門檻 泛民：參選空間難料

夏寶龍昨出席專題研討會時稱，愛國者治港絕不是要搞「清一色」，香港絕大多數市民素有愛國愛港傳統。他說，部分市民由於長期生活在香港這樣的資本主義社會，對國家、內地了解不多，甚至存在各種成見和偏見；中央對於這些人是理解和包容的，也堅信他們會繼續秉承愛國愛港立場，籲「與反中亂港分子劃清界限，積極參與香港治理」。

國安法：「法庭判定」違者禁參選

夏寶龍昨稱「觸犯」港區國安法的人不在愛國者之列。港區國安法第35條訂明，「法庭判定」違反國安法者，即喪失參選資格。警方上月大規模搜捕民主派，逾50人因去年參與初選被捕，涉嫌違反國安法，但未被檢控及定罪。

被問到如何定義「觸犯」國安法，基本法委員會委員、港大法律學院教授陳弘毅稱，要視乎對候選人參選資格的審查機制如何，但他指出，要否決某人參選的門檻，未必與檢控門檻一樣高，「有些情况或不構成可檢控的罪行，但亦被視為勾結外國、顛覆國家制度」。

公民黨：思考會否派人參選

對於夏寶龍提出愛國者標準，「35＋大搜捕」被捕者之一、民主黨前議員尹兆堅說「紅線」由北京來定，「中央大晒」，在這情况下，民主派參選空間「無人知」。他說夏寶龍稱愛國者不能反對創立一國兩制的共產黨，反問指出文革、六四事件的不是之處，會否被視為反對共產黨。

公民黨主席梁家傑被問到黨員是否符合參選資格，他稱要回答的人是夏寶龍。梁稱黨內需思考會否派員參選，若中央設計可操控的選舉制度「去得太盡」，加上現時立法會亦正討論修改議事規則「停賽、罰款」，該黨要思考「是否人大化的議會，完全不能發揮？」

需否改審核參選資格架構？

劉兆佳料將有較高層次機制

全國港澳研究會理事田飛龍昨出席研討會後呼籲愛國建制派、中間派及理性反對派，在清晰的規範下成為愛國者，對照自己的政綱、政治行為，努力成為新時代一國兩制下的「新香港政治人」。全國港澳研究會副會長劉兆佳被問到需否修改審核參選人資格的架構，他說選舉主任屬中級官員，決定容易引起司法覆核挑戰，料日後會出現比較權威、高層次的機制。

葉劉料泛民標籤不影響參選

建制派議員昨集體見記者。建制派「班長」廖長江代表發言稱認同及支持「愛國者治港」，他認為未來立法會依然有「反對派」。新民黨主席葉劉淑儀認為民主派的標籤不會影響參選立法會的機會，但參選人須符合愛國者標準，稱中央仍容許不同意見。

明報記者