胡漢清倡超區5席由人代政協參選

陳曼琪倡人大為港設資格審查委會

港區人大代表、律師陳曼琪建議，由全國人大及其常委會設立香港公職人員資格審查委員會，負責委任選舉主任和監誓人員等，並對特首、選舉委員會成員、立法會議員、區議員等候選人及當選人，以及獲委任的公職人員作資格審查。她將於下月全國人大會議提出上述建議。

資深大律師、基本法研究中心主任胡漢清表示支持透過選舉委員會投票產生特首，但認為選委會的組成需要修改，以全面落實「愛國者治港」原則。他說，1200名特首選委中，有117名由區議員互選產生，逾百名政協在選委會政協界別則僅得51席，他認為所有政協都應有資格成為選委，建議相應扣減區議員席位。他說政協由國家委任，一定愛國，能配合落實以愛國者為主體的管治架構。

胡倡選委削區會席增政協席

立法會選舉方面，胡漢清建議「超級區議會」界別5席改由人大代表、全國政協參選。他稱人大、政協的角色於本港層面有較小發揮空間，自回歸以來，港府與香港傳媒幾乎沒有支持人大、政協的工作。被問到修改後的制度會否缺少民主聲音，胡表示民主即多元聲音參與。

修改選舉辦法以往須經過「政改五部曲」，最終取得立法會三分之二議員支持，胡漢清認為中央可就《基本法》附件二釋法，指明今次為特殊情况。

被問港人能否參與選舉制度的修改，建制派「班長」廖長江表示，如修改涉及《基本法》改動，則會由全國人大及其常務委員會負責，香港對此無話事權（no say）。