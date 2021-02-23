劉兆佳料政改五部曲變一部曲 人大出手 陳弘毅：或改附件一二本地修例

林鄭：全面配合中央主導權改制

特首林鄭月娥昨被問到「完善選舉制度」有否「死線」，她稱改制有必要性及迫切性，會全面配合中央的主導權，未來12個月內將有多場選舉，如有迫切性，「我相信一定會考慮時間表」。

劉兆佳昨稱，立法會無足夠人數通過政改議案，加上時間緊迫，香港似乎走不通「五部曲」，認為人大將制定修改選舉方法，「五部曲有可能變一部曲」。被問會否違反《基本法》，他說中央以《憲法》賦予的權力制定本港政制有先例可尋。劉估計，下次選舉前會實施新法，兩會期間或有指引。

陳弘毅估計，若要「一部曲」完成修改選舉方法，須由人大修改基本法附件一、二，或由人大授權常委會修改《基本法》附件一、二，兩者亦要修改相關本地選舉條例。被問到會否違憲，他稱《基本法》第159條列明，修改權屬於人大。

有建制派表示，中央今次要為香港政制進行「結構性改變」，相信是由人大定出框架，修改《基本法》附件一、二，再指示港府修訂相關選舉條例，交由立法會通過。該建制派稱，按基本法第159條，由特區政府提出的修改基本法附件的政制改革，才要走五部曲等程序；但如是中央主動修改，中央可直接去做，不用立法會三分之二議員通過。

建制：區會選委可改分區委員會

超區議席可改中醫等界別

另一資深建制陣營人士則稱，很多事只要本地立法便可處理、毋須走「五部曲」，舉例將選委會界別下的「區域組織」，由區議會改為建制主導的分區委員會；亦可將立法會「超級區議會」5席改為中醫等在選委會界別存在，但立法會沒有的界別。甚至修改傳統功能組別選民基礎，上述改動均毋須走「五部曲」。

泛民：姿態上走五部曲諮詢都不做

夏寶龍昨稱會充分聽取香港各界意見，但未提「諮詢」公眾。民主黨主席羅健熙質疑，今次是否中央下決定、姿態上連走「五部曲」、諮詢公眾都不做。公民黨主席梁家傑表示，今次夏寶龍「由上而下」宣告修訂選舉方法，反映「政改五部曲」已不存在。他又稱，今次修訂由可否「入閘」成為候選人，以至選舉細節、執行，均是由中央政府決定，「這一套與我們在1997年前，想像《基本法》45條、68條（特首、立法會）的普選是兩碼子事」。