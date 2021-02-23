中央改選舉制度 篩「非愛國」反共者 料下月兩會有指示 泛民斥設計可操控選舉

稱愛國者治港屬「很低的標準」

林鄭：打壓港獨暴力勾結外國者

特首林鄭月娥昨被問到有關說法是否打壓民主派，她形容「愛國者治港」屬「很低的標準」，認為特首、主要官員、立法會議員、法官以至區議員及公務員都屬治港者，強調無意打壓政治立場不同人士，「如要用上『打壓』兩字，是打壓一些鼓吹『港獨』、是打壓一些過去我們見到將香港推向萬丈深淵的暴力人士」，以及打壓勾結外國社會、政治組織破壞香港繁榮穩定、甚至提出要制裁香港的人。

夏寶龍昨出席全國港澳研究會網上研討會，以「全面落實『愛國者治港』原則推進『一國兩制實踐行穩致遠」為題發表演說，當中列出3項愛國者準則（見表），明言「攬炒派」、國際上「唱衰」國家與香港、要求外國對華制裁施壓者，都非愛國者。夏寶龍說，中國共產黨是一國兩制的創立者、領導者，若聲稱擁護一國兩制，卻反對其創立者及領導者，「那豈不即自相矛盾？」

司法機構重要法定機構須愛國者掌管

夏寶龍明言，「愛國者治港」最關鍵、急迫是要完善相關制度，尤其抓緊完善選舉制度（見表）。他說選舉制度是特區政治制度及體制的重要組成部分，「完善有關選舉制度必須在中央的主導下進行」，強調期間必定會與特區政府深入溝通、充分聽取香港社會各界意見。另他強調，須確保特區行政、立法、司法機構的人員，以及重要法定機構的負責人，都由真正的愛國者擔任。

陳弘毅：反對內地社會主義或不能參選

全國僑聯副主席盧文端解讀，夏寶龍言論預視「兩會」將就香港選舉制度的修改作重要決定，並明言「反共的人，不屬於愛國者，不可能進入建制」。

港大法律學院教授陳弘毅稱，如不尊重、不維護中國《憲法》、以至內地社會主義制度，或不符愛國標準。被問到支聯會等高舉「結束一黨專政」的組織可否符合「愛國」標準、其成員會否被拒參選，陳弘毅稱要視乎有關選舉法規如何修改、審查候選人參選資格的機制，但不排除反對內地社會主義者不能參選。

蔡子強：即使容溫和泛民亦不容35+

或設治港者資格審查委員會

民主黨主席羅健熙表示，中央之前已DQ民主派，現在「紅線」不斷改，夏寶龍的說法是進一步收緊民主派的參選空間。該黨前議員尹兆堅曾任支聯會常委，他稱已故領導人鄧小平在1984年曾提及，香港人在1997年之後，「可以罵共產黨」、「共產黨是罵不倒的」，惟夏寶龍昨日卻說，反對共產黨就被視為不愛國，質疑兩人「愛國者」論已不同。

公民黨主席梁家傑認為，夏寶龍的講話反映中央有意設計一套可操控的選舉制度，以包裝實質是委任的安排，以「愛國者」作政治篩選，卻未見客觀準則，只是行政機關拿揑何謂「愛國」，由中央政府操生殺之權。

中大政治及行政學系高級講師蔡子強稱，夏寶龍的講話清楚排除了「攬炒派」、「港獨」的參選人，「但是否包括溫和民主派？相信（夏寶龍）不希望講得太清楚，有意觀察各方反應、香港及國際局勢」，料會有一段觀望的時間。他又表示，「治港者」範圍包括法官、法定機構負責人，不能經選舉主任決定其資格，料很大可能「另起爐灶」設委員會。

至於更改選舉制度，蔡子強相信當局即使願意讓溫和民主派參選，都不會讓民主派有機會重演立法會「35+」的威脅，故須在選舉制度上規範，但夏寶龍的講話暫未見端倪。

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