深水埗封區後衛生仍差 區議員批「做騷」促加強清潔

【明報專訊】政府早前圍封深水埗區實施強檢，民主黨深水埗區議員鄒穎恒於農曆新年前後視察曾被圍封的街道及樓宇，發現衛生情况仍惡劣，街上垃圾堆積、後巷滿佈污水，污水渠有滲漏，批評政府圍封強檢「做騷」，要求加強清理垃圾和污水，防止病毒傳播。
鄒穎恒稱，政府早前於2月2及8日分別圍封深水埗多條街道強檢，涉約17幢樓宇。她於農曆新年前後兩度視察被圍封的街道，包括基隆街、桂林街、北河街、鴨寮街和福榮街等，發現有10多處堆積垃圾及充斥污水，部分位於小食檔、食肆和肉檔對出。
鄒稱，政府說圍封強檢是為切斷病毒傳播，但圍封後的街道和後巷衛生仍惡劣，難在源頭堵截病毒，批評圍封強檢是「做騷，做完闊佬懶理」，政府有責任加強清潔街道。
她說，食環署向她提供資料，深水埗區日更清潔街道的工人只有約400，若以深水埗有25個選區劃分，平均每區約16人，不足以應付南昌中、南昌西及南昌北等平日人流如鯽的地區，促食環署增加清潔工人，加快清理區內垃圾及污水。
鄒又稱，曾兩度落區均見清潔工人落力工作，但亦發現有工人在衛生狀况不太理想的後巷歇息，促政府安排合適地方予工人休息，履行善待勞工的責任。
（疫情第四波）
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