深水埗封區後衛生仍差 區議員批「做騷」促加強清潔

鄒穎恒稱，政府早前於2月2及8日分別圍封深水埗多條街道強檢，涉約17幢樓宇。她於農曆新年前後兩度視察被圍封的街道，包括基隆街、桂林街、北河街、鴨寮街和福榮街等，發現有10多處堆積垃圾及充斥污水，部分位於小食檔、食肆和肉檔對出。

鄒稱，政府說圍封強檢是為切斷病毒傳播，但圍封後的街道和後巷衛生仍惡劣，難在源頭堵截病毒，批評圍封強檢是「做騷，做完闊佬懶理」，政府有責任加強清潔街道。

她說，食環署向她提供資料，深水埗區日更清潔街道的工人只有約400，若以深水埗有25個選區劃分，平均每區約16人，不足以應付南昌中、南昌西及南昌北等平日人流如鯽的地區，促食環署增加清潔工人，加快清理區內垃圾及污水。

鄒又稱，曾兩度落區均見清潔工人落力工作，但亦發現有工人在衛生狀况不太理想的後巷歇息，促政府安排合適地方予工人休息，履行善待勞工的責任。

（疫情第四波）