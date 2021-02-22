紅巴司機確診 周大福銷售員病發5天仍上班

確診司機早更駕荃灣九龍線

一名35歲周大福男銷售員確診，他居於深水埗福華街48號。衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，患者於油麻地及上環分店上班，其間有戴口罩，2月14日病發，至19日仍有上班，10名以下周大福員工須檢疫。

周大福珠寶集團發言人稱，確診者為油麻地第二分行的前線員工，曾於元創坊Loupe當值，最後上班日分別為2月9及19日，與他在工作地點接觸過的員工，已獲安排病毒測試及14天家居隔離。

葵涌雍雅軒一屋4染疫

另亦有一名69歲紅色小巴司機確診，他負責早更，下午1時交更。張竹君稱該司機住在葵聯邨聯欣樓，常到大鴻輝（荃灣）中心常滿百家菜酒樓飲茶。

此外，葵涌雍雅軒1座一名35歲外傭確診，她早於2月3日喉嚨痛，16日檢測呈陰性，至其僱主確診，外傭因曾有病徵送院，檢測呈陽性，惟病毒量低。張竹君說該僱主家庭「基本上全家確診」，上址昨共4人確診，包括1歲和2歲女童。

（疫情第四波）