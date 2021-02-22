確診連升3日 樂義學校多6人染疫 美聯IT部累計兩中招 百人檢疫

樂義確診社工曾赴他校

兩校80人檢疫

昨6宗源頭不明包括紅色小巴司機、病發後仍上班的周大福銷售員（見另稿）、1月3日後沒上班的保安及兩名退休者。餘下一人住藍田匯景花園1座，經強制檢測找出。

繼早前一名寄宿智障學童確診，筲箕灣明愛樂義學校昨多4人確診，包括一名學生、一名社工及兩名學生家人，亦有兩職員初步確診，累計7人染疫。該校40員工及21學生須檢疫。昨確診的社工2月9至12日在明愛樂義學校做替工，2月12日咳嗽，2月13至15日到大埔匡智松嶺學校工作，該校6名學生及10多名員工須檢疫。

衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，明愛樂義學校出現爆發，學生因有特殊需要，難常戴口罩，如有人感染，易在宿舍傳播。撇除沒病徵的13歲男童，該社工暫屬群組最早病發。張說仍在調查感染源頭，該社工雖較早病發，但未必一定是源頭。

10多宗初步確診中，包括一名在深水埗福源廣場美聯物業任職資訊科技部門的員工。張竹君說，該公司同部門早前有一名員工確診，當時曾送密切接觸者檢疫，現時再多一人確診，且兩人沒密切接觸，疑公司出現爆發，約百名員工須檢疫。美聯物業發言人昨證實，福源廣場後勤辦公室2月10及20日有資訊科技部門員工確診，2月10日後員工已檢測，除確診個案均呈陰性。

梁卓偉料未來兩周確診續升

政府抗疫專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，本港病毒即時繁殖率連續4日上升，反映過年後疫情回升，預期未來一兩周即時繁殖率及確診數字持續上升，擔心目前數字未反映年初七起放寬措施的情况。他呼籲市民不要「報復式」消費或外出，避免極端聚集，否則第四波疫情未必斷尾。據港大公共衛生學院網頁數據，2月13日即時繁殖率約0.68。

稱不明個案多 張竹君籲減聚會

被問疫情是否反彈，張竹君說源頭不明個案比例仍高，反映社區傳播未清，加上農曆新年及放寬措施，或令疫情反彈，呼籲市民盡量減少聚會時間及人數，可免則免。

明報記者

（疫情第四波）