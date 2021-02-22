梁卓偉：兩疫苗有效率無法直接比較 長期臥牀長者「應等等」

「港大幫得人打嗰種

我打同一種」

梁卓偉昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問時表示，科興數據顯示，截至1月底接種疫苗的600多萬人中，出現嚴重極端過敏反應，例如口腫、面腫、喉嚨腫等，每100萬人約有一人出現，「與一般疫苗相若，不會有額外風險」。至於BioNTech疫苗，接近1000萬人接種後，每100萬人有4.7人有嚴重過敏。他說，科學界相信與BioNTech含有聚乙二醇添加劑有關，建議本身對多種藥物敏感、嚴重哮喘或敏感的人，接種前應諮詢醫生意見。

港大研小童少年應否接種

他稱兩款疫苗有效率無法直接比較，但可考慮對比針對變種病毒的有效率。他舉例，BioNTech雖能有效應對歐洲變種病毒，惟應對南非變種病毒時，抗體數量下跌六成，而科興只公布對變種病毒有效，未有詳細數據。

梁表示，港大醫學院將與其營運的疫苗接種中心及其他部分中心，招募志願者參與研究，港大將推出4至5個研究，例如探討小童及青少年應否接種疫苗、追蹤接種者有否嚴重過敏反應等。

被問到會接種什麼疫苗，梁卓偉說會第一時間接種，「既然港大醫學院協助疫苗接種中心，第一批去做，我覺得我幫得人去打，一定要自己身先士卒」，將接種港大負責的疫苗。根據政府資料，港大負責的鴨脷洲體育館，將提供BioNTech疫苗。

衛署醫局代表接種哪款疫苗

張竹君：看政府安排

此外，昨有傳媒於疫情記者會查詢衛生署及醫管局代表接種什麼疫苗，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示需看政府安排，「好似每年打流感疫苗，安排咩就打咩」；醫管局總行政經理庾慧玲回應會跟隨政府安排接種，暫未有詳情。

食物及衛生局長陳肇始昨在商台《政好星期天》表示，疫苗「打好過唔打」，她留意到不少人抱觀望態度，但認為疫苗「早打好過遲打」，愈多人接種，對社會效益愈大，愈快達到群體免疫，對恢復正常生活及通關等，有更好的條件。

政務司長張建宗昨在網誌表示，首批國產疫苗有助本港恢復經濟、香港與內地人員正常來往。他說香港市民都不希望出現第五波疫情，故愈多人接種，就會大大減低疫症在社區爆發的可能。

（疫情第四波）