安心出行錄逾250萬次下載 不開放原始碼稱「尊重知識產權」

英德等國公開原始碼供檢查

為防疫抗疫，全球多地的衛生部門都有開發類似「安心出行」的追蹤程式，英國、德國、加拿大、新西蘭等地的相類似程式有公開原始碼讓公眾檢查。本港部分市民對於「安心出行」抱疑，科技業界建議政府仿效外國，將「安心出行」的程式原始碼開源，讓坊間驗證以取信於民。

薛永恒表示，政府對研發討論持開放態度，歡迎團隊參與改良程式，但稱「安心出行」由政府外聘私人公司開發，最初沒要求對方將程式原始碼公開，認為要尊重其知識產權。

IT界指薛說法奇怪：

資科辦擁程式 有權公開

資訊科技界選委、數據科學家黃浩華對薛永恒的說法感奇怪，稱App Store、政府網頁等均列明程式由資科辦擁有，私人公司只負責開發，政府有權將程式原始碼公開。黃認為，公開程式原始碼可讓公眾清晰見到程式的設計，亦可回應坊間質疑，如有否對外傳送資料、是否31日後刪除資料等。

薛：倘小巴藍牙自動記錄成功

日後商舖食肆可用

另外，薛永恒表示已先後與浸大團隊研究以步速觸發程式自動記錄離開的士的時間，以及與港大團隊研究透過接收藍牙信號自動記錄用家出入場所。科大團隊亦參與研發藍牙信號發射器上的太陽能供電。政府將於小巴測試藍牙自動記錄功能，薛說於小巴測試只因場景適合，並非因其播疫風險較高，又稱若測試成功，日後可讓商舖及食肆選擇安裝藍牙信號發射器。

（疫情第四波）